Chili: une violente tempête fait trois morts et des dizaines de sinistrés

Inondations dans la ville côtière d'Arauco, dans la région de Biobio au Chili, le 16 juillet 2026 ( AFP / GUILLERMO SALGADO )

Trois personnes ont perdu la vie et 76 autres ont été sinistrées jeudi au Chili, lors d'une tempête accompagnée de pluies torrentielles, de houle et de vents violents qui touche les deux tiers des régions du pays, a indiqué le gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur, Claudio Alvarado, a déploré "la mort de trois personnes durant cette situation d'urgence".

La tempête, qui a débuté mercredi après-midi et devrait durer au moins jusqu'à dimanche, a également fait cinq blessés, principalement dans le sud du pays.

En raison des fortes vagues, plusieurs maisons situées près du littoral dans un quartier résidentiel côtier de la région du Biobío, à environ 500 km au sud de Santiago, ont été endommagées et des meubles jonchaient les rues, a constaté l'AFP.

"Les vagues déferlaient et m'emportaient, ainsi que tous les meubles, par la fenêtre (…) A un moment donné, j'ai pensé à serrer ma fille dans mes bras et à lui dire adieu, car je m'attendais déjà au pire", a confié à l'AFP Lisette Hernández, 34 ans, une des personnes sinistrées.

Le gouvernement avait auparavant annoncé que 500.000 personnes ont été privées d'électricité jeudi, principalement à cause de la chute d'arbres sur les lignes électriques.

"A l'échelle nationale, 590.824 clients sont privés d'électricité, ce qui représente 7,3%" du pays, a indiqué le ministère de l'Energie sur X.

En raison des fortes houles et de rafales de vent dépassant les 100 km/h, des dizaines de ports à travers le pays ont partiellement restreint leurs activités.

Des équipes d'urgence ont été déployées dans différentes régions pour éviter des dégâts plus importants.

"Des milliers de fonctionnaires se mobilisent actuellement pour venir en aide aux personnes dans le besoin, mais le plus important est d'anticiper", a déclaré jeudi le président chilien José Antonio Kast jeudi lors d'un événement organisé dans une commune en périphérie de la capitale.

Les cours ont été suspendus vendredi dans neuf régions.

Le pays n'avait pas connu de tempête aussi longue et d'aussi fortes pluies depuis une vingtaine d'années, selon Arnaldo Zúñiga, météorologue de la Direction météorologique du Chili.