PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Akash, l'héritier d'Ambani, entre sous les feux de la rampe alors que la société indienne Jio entre en bourse

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(Apporte des précisions sur les débuts de Jio et la cérémonie d'introduction en bourse)

* Ce dirigeant est considéré comme l'interlocuteur privilégié de Jio auprès d'investisseurs tels que Meta

* Selon certaines sources, il serait impliqué dans la stratégie et les décisions importantes

* Ce dirigeant de 35 ans affirme que Jio n'est pas seulement une entreprise de télécommunications

par Vibhuti Sharma

Au sein de la famille la plus riche d’Asie, qui contrôle l’empire Reliance – présent du pétrole à la grande distribution –, Mukesh Ambani a versé des larmes de fierté mercredi lorsque la division télécoms et numérique dirigée par son fils aîné, Akash, a fait son entrée en bourse, couronnant ainsi l’ascension fulgurante de ce jeune homme de 35 ans.

Akash Ambani est le directeur général de Jio Platforms, qui est devenue la deuxième plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière en Inde, son titre ayant ouvert en hausse de 21 %, juste derrière sa société mère, Reliance.

Bien que M. Ambani père préside toujours la société holding Jio Platforms, Akash a été nommé président de sa division de télécommunications, véritable mine d’or, en 2022, dans le cadre de ce qui a été largement perçu comme faisant partie du plan de succession du milliardaire.

"Tous les trois, nous avons pris le relais de vos mains toujours aimantes et bienveillantes, et nous passerons notre vie à nous montrer dignes de cette confiance", a déclaré Akash depuis la scène à son père lors de la cérémonie d’introduction en bourse de mercredi, en faisant référence à lui-même et à ses frères et sœurs.

Mukesh Ambani, qui n’a pas pris la parole lors de l’événement, a été vu en larmes.

Les dirigeants du secteur qui travaillent avec Akash le décrivent comme un dirigeant extrêmement accessible et très impliqué dans les questions technologiques.

Si Akash intervient dans "certaines des décisions les plus importantes", il ne s’immisce pas dans les décisions opérationnelles quotidiennes. En revanche, il gère les relations avec leurs investisseurs les plus prestigieux, notamment Meta, a précisé un dirigeant ayant travaillé en étroite collaboration sur l’introduction en bourse et avec Akash.

"C’est lui qui appelle Mark Zuckerberg", a ajouté ce dirigeant.

Meta figure parmi les principaux actionnaires de Jio, avec une participation de près de 10 %. En 2020, l’entreprise s’est jointe à Google et à d’autres investisseurs internationaux pour injecter 1.520 milliards de roupies dans la société, ce qui représentait à l’époque une valeur de 20,5 milliards de dollars.

Toutefois, Akash et son père – qui sont tous deux des noctambules – gèrent séparément les relations avec les investisseurs, a précisé ce dirigeant du secteur. Mukesh entretient des liens plus étroits avec de nombreux fonds souverains, tandis que son fils joue le rôle de représentant de Reliance dans la Silicon Valley.

Reliance et Meta n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

LA CRÉATION DE LA MARQUE RELIANCE

Akash est titulaire d’une licence en économie de l’université Brown aux États-Unis et, en tant que passionné de sport, joue un rôle clé dans la gestion d’une franchise de cricket de l’Indian Premier League. Marié en 2019, il a deux enfants.

La semaine dernière, les souscriptions à la première introduction en bourse de Reliance depuis 20 ans ont dépassé l’émission de 2008 de Reliance Power, qui fait partie du groupe de son oncle Anil . La tranche réservée au grand public a été sursouscrite 2,7 fois, tandis que les souscriptions des salariés et des actionnaires existants de Reliance ont atteint respectivement 2,93 et 7,6 fois le nombre d’actions proposées.

Cet engouement des petits investisseurs rappelait la manière dont le grand-père d’Akash, Dhirubhai Ambani, décédé en 2002, avait bâti l’image de marque de Reliance auprès des actionnaires, en organisant dans les années 1980 des rassemblements à grande échelle sur les places publiques de Mumbai, qui avaient fait de Reliance une entreprise contribuant à créer de la richesse à long terme.

Les actions du conglomérat cotées à Mumbai, dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à plus de 170 milliards de dollars, ont été multipliées par 330 depuis 1990.

Mercredi, un portrait orné de guirlandes représentant un Dhirubhai souriant était posé sur un chevalet, tandis que la famille sonnait la cloche d’ouverture.

SIMPLEMENT UN OPÉRATEUR DE TÉLÉCOMS?

L’activité de télécommunications de Jio a été lancée en 2016 et a bouleversé le marché en proposant des services vocaux et de données gratuits. Aujourd’hui, si l’on considère uniquement les clients d’un seul pays, les plus de 500 millions d’utilisateurs de Jio ne sont devancés que par China Mobile 600941.SS .

Jio Platforms affirme qu’Akash dirige sa "feuille de route stratégique à long terme visant à transformer la connectivité et les services numériques en Inde" de la 4G à la 5G, puis désormais à l’IA. L’entreprise propose des applications, des services numériques et des appareils domestiques, mais les télécommunications représentent toujours près de 90 % de son chiffre d’affaires de 15,45 milliards de dollars et environ 94 % de ses bénéfices.

Akash et Jio semblent déterminés à dissiper l’idée selon laquelle Jio ne serait qu’une simple entreprise de télécommunications.

La première ligne de la présentation de l’entreprise dans son prospectus indique: "Nous sommes une plateforme technologique." Interrogé sur la rivalité avec Bharti Airtel et Vodafone Idea, Akash a récemment déclaré au journal Business Standard que "Jio n’est pas seulement un opérateur de télécommunications", mais une entreprise de services numériques fondée sur la connectivité.

Lors d’un événement organisé en début de mois, il a vanté les mérites de projets visant à proposer aux utilisateurs de Jio des résumés d’appels et des transcriptions alimentés par l’IA dans 12 langues indiennes, affirmant: "Nous sommes les seuls sur le marché à pouvoir offrir cela."

"Ce qui nous distingue, c’est une compréhension innée de nos clients Jio", a-t-il déclaré.