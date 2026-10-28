Alphabet dépasse les attentes dans le cloud grâce à la demande soutenue en intelligence artificielle

Alphabet a publié des résultats contrastés au troisième trimestre, marqués par une croissance exceptionnelle de Google Cloud, portée par les investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle. Malgré une hausse de 25% de son chiffre d'affaires consolidé, le groupe a déçu les attentes sur plusieurs indicateurs financiers, notamment les revenus publicitaires, le résultat opérationnel et la génération de trésorerie. L'action reculait de plus de 8% après la publication, illustrant les inquiétudes des investisseurs face au coût croissant des infrastructures d'IA.

Le chiffre d'affaires d'Alphabet a atteint 127,58 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 128,22 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice par action s'est établi à 2,12 dollars, même si sa comparabilité avec le consensus de 3,02 dollars reste incertaine. Le résultat opérationnel a atteint 40,58 milliards de dollars, inférieur aux 43,19 milliards anticipés, tandis que les revenus du moteur de recherche Google se sont établis à 63,35 milliards, contre 64,96 milliards attendus. Les résultats ont également été affectés par une perte de 8,66 milliards de dollars sur les participations financières du groupe, après un gain exceptionnel de 99,03 milliards enregistré au deuxième trimestre, notamment grâce à ses investissements dans SpaceX et Anthropic.

Google Cloud constitue néanmoins le principal moteur de croissance d'Alphabet. Les revenus de la division ont plus que doublé sur un an, atteignant 30,71 milliards de dollars, contre 29,57 milliards attendus selon les données de LSEG. Cette performance reflète la demande soutenue des entreprises pour les infrastructures d'entraînement et d'inférence de modèles d'intelligence artificielle, ainsi que l'adoption croissante des outils Gemini. Troisième fournisseur mondial de services cloud derrière Amazon Web Services et Microsoft Azure, Google bénéficie de contrats pluriannuels dans la cybersécurité, la distribution et les services financiers. Ses investissements dans les processeurs TPU propriétaires et les GPU contribuent également à accroître ses capacités malgré les tensions persistantes sur l'approvisionnement en puces et en énergie.

Cette expansion s'accompagne toutefois d'une pression croissante sur les flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible d'Alphabet est tombé à 9,07 milliards de dollars au troisième trimestre, dans un contexte de dépenses massives consacrées aux centres de données et aux équipements informatiques. Les investissements cumulés d'Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta devraient dépasser 700 milliards de dollars en 2026, alimentant les interrogations sur la rentabilité à court terme de cette course aux infrastructures. Google continue néanmoins de renforcer sa présence dans l'IA générative, avec une application Gemini qui revendique désormais 1 milliard d'utilisateurs, tandis que son intégration dans l'écosystème Apple contribue à élargir sa diffusion. Le contraste entre la croissance rapide du cloud et les tensions financières souligne les défis auxquels Alphabet fait face pour transformer ses investissements dans l'IA en flux de trésorerie durables.