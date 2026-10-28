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Alphabet déçoit au 3T à cause de la publicité, l'action dévisse
information fournie par AFP 28/10/2026 à 21:51

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La maison mère de Google a raté la cible pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net, ce qui lui a valu d'être immédiatement sanctionnée dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre abandonnant plus de 9%. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La maison mère de Google a raté la cible pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net, ce qui lui a valu d'être immédiatement sanctionnée dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre abandonnant plus de 9%. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Alphabet a enregistré au troisième trimestre des résultats inférieurs aux attentes du marché, principalement du fait d'un ralentissement de la publicité, même si l'informatique à distance (cloud) a, elle, encore accéléré grâce à l'intelligence artificielle (IA).

La maison mère de Google a raté la cible pour le chiffre d'affaires et le bénéfice net, ce qui lui a valu d'être immédiatement sanctionnée dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre abandonnant plus de 9%.

Le bénéfice net ressort en fort repli de 25% sur un an, à 26,2 milliards de dollars, selon un communiqué publié mercredi. Cette contraction tient surtout à un effet comptable lié à la valorisation des participations du groupe, qui pèse pour 8,7 milliards de dollars.

Rapporté par action, donnée de référence des investisseurs, le profit est de 2,12 dollars, très en-deçà des 3,02 dollars anticipés par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Quant au chiffre d'affaires, il pointe à 127,6 milliards (+25% sur un an), là aussi moindre que les 128 milliards sur lesquels tablait Wall Street.

Dans le détail, c'est la publicité, coeur de métier historique de Google, qui est à l'origine de la déconvenue, avec une croissance limitée à 11%, alors que les analystes espéraient quasiment 13%.

Ce ralentissement a plus que compensé une nouvelle surprise venue du "cloud", à savoir essentiellement les centres de données dont Google est l'un des plus gros acteurs mondiaux.

Les revenus tirés de cette activité ont plus que doublé (+102% sur un an), un rythme encore supérieur à celui affiché au trimestre précédent (+82%) et le plus élevé en cinq ans, a précisé le patron d'Alphabet, Sundar Pichai, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats.

"Il y a une demande énorme" pour les centres de données, qui fournissent la capacité de calcul nécessaire au développement et à l'utilisation de l'IA, a déclaré Sundar Pichai.

IA: Intelligence artificielle
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