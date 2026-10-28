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Les résultats de Microsoft portés par l'informatique en ligne, deux jours après une offre de départs massive
information fournie par AFP 28/10/2026 à 21:48

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Logo Microsoft en 2026 à Montréal. ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Logo Microsoft en 2026 à Montréal. ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le géant américain du logiciel Microsoft a publié mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par l'accélération de sa plateforme d'informatique en ligne Azure, qui loue aux entreprises la puissance de calcul nécessaire notamment à l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de Redmond (État de Washington), dont le titre gagnait près de 4% dans les échanges électroniques après la clôture, a réalisé un chiffre d'affaires de 92,3 milliards de dollars entre juillet et septembre, en hausse de 19% sur un an, nettement au-dessus du consensus des analystes.

Les revenus d'Azure, qui représente environs un tiers du chiffre d'affaire du groupe, ont bondi de 48% sur un an, contre 42% au trimestre précédent.

"Nous avons réalisé un très bon début d'exercice", s'est félicitée la directrice financière Amy Hood, citant la croissance de 30%, à 63,9 milliards de dollars, de l'ensemble de ses services en ligne (Azure et les abonnements à la suite bureautique Office).

Hors effet de sa participation dans OpenAI, qui avait plombé ses comptes l'an dernier, le bénéfice net progresse de 18%, à 36,4 milliards de dollars.

Ces résultats tombent deux jours après l'offre de départs volontaires faite par Microsoft à environ 60.000 salariés, plus du quart de ses effectifs, au moment où le groupe investit massivement dans l'IA.

Ses dépenses d'équipement ont doublé sur un an, à 39,4 milliards de dollars au trimestre, hors centres de données loués.

Le groupe les a financées par son activité, sans nouvel emprunt: Microsoft a même remboursé 4,85 milliards de dollars de dette, contrairement à Meta qui a annoncé lundi une levée de 35 milliards de dollars en actions.

Le carnet de commandes des entreprises atteint 677 milliards de dollars, en hausse de 73% sur un an, mais il n'a pas progressé depuis fin juin.

À cette date, hors OpenAI, sa croissance n'était que de 25% sur un an, selon Amy Hood.

Côté grand public, les revenus de Windows reculent de 22%, une baisse anticipée par le groupe, et ceux du jeu vidéo Xbox de 2%, moins sévère qu'attendu.

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise
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