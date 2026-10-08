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PepsiCo en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel se situant dans la fourchette haute de ses prévisions
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - * L'action du géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O affiche une hausse de 2% à 125,32 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de boissons indique qu’il s’attend à ce que le chiffre d’affaires annuel se situe dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, comprises entre 4% et 6%

** Il table sur une croissance du bénéfice par action (BPA) annuel à taux directeur constant comprise entre 1% et 2%, contre une prévision antérieure située dans la fourchette basse de 4% à 6%

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre, à 25,27 milliards de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 24,96 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) « core » du troisième trimestre progresse de 2% pour s’établir à 2,34 dollars

** "Des mesures supplémentaires de réduction des coûts structurels sont en cours d’identification et seront mises en œuvre dans les mois à venir", déclare le directeur général Ramon Laguarta

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 13,8% depuis le début de l’année

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