Le gouvernement allemand relève ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027

La silhouette de Berlin au lever du soleil

par Maria Martinez

Le ‌gouvernement allemand a revu à la hausse ses prévisions économiques pour ​cette année et l'année prochaine, la guerre en Iran n'ayant pas un impact aussi sévère qu'initialement redouté, a déclaré jeudi le ministère ​de l'Economie.

Berlin anticipe désormais une prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% pour ​cette année et de 1,1% en ⁠2027, confirmant ainsi une information publiée par Reuters le 1er ‌octobre.

Dans ses prévisions d'avril, le gouvernement tablait sur une croissance de 0,5% pour cette année et de 0,9% pour ​2027.

Les nouvelles prévisions du ‌gouvernement sont conformes à celles des principaux instituts ⁠économiques allemands.

Pour 2028, le gouvernement table sur une croissance de 0,6%.

Une accélération de la croissance serait bien accueillie par le chancelier Friedrich ⁠Merz alors que ‌la morosité de l'économie allemande s'est avérée être un ⁠point sensible lors des récentes élections régionales, qui ont vu ‌l'extrême droite et l'extrême gauche remporter d'importants gains.

Le redressement ⁠attendu de l'économie allemande est porté principalement par les ⁠investissements publics financés ‌par l'endettement dans les infrastructures et par le renforcement des forces ​armées allemandes.

Les exportations devraient également ‌constituer un moteur. Le gouvernement prévoit une croissance des exportations de 3,7% cette année. La ​croissance devrait ensuite ralentir pour s'établir à 2,1% en 2027 et à 1,1% en 2028.

Alors que la guerre en ⁠cours au Moyen-Orient affecte nombre de consommateurs, principalement par l'impact sur l'inflation, le gouvernement s'attend à ce que la hausse des prix atteigne 2,7% en 2026 et 3,0% en 2027, avant de redescendre à 2,2% en 2028.

(Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité ​par Benoit Van Overstraeten)