Le gouvernement allemand relève ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027

La silhouette de Berlin au lever du soleil
par Maria Martinez
Le gouvernement allemand a revu à la hausse ses prévisions économiques pour cette année et l'année prochaine, la guerre en Iran n'ayant pas un impact aussi sévère qu'initialement redouté, a déclaré jeudi le ministère de l'Economie.
Berlin anticipe désormais une prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% pour cette année et de 1,1% en 2027, confirmant ainsi une information publiée par Reuters le 1er octobre.
Dans ses prévisions d'avril, le gouvernement tablait sur une croissance de 0,5% pour cette année et de 0,9% pour 2027.
Les nouvelles prévisions du gouvernement sont conformes à celles des principaux instituts économiques allemands.
Pour 2028, le gouvernement table sur une croissance de 0,6%.
Une accélération de la croissance serait bien accueillie par le chancelier Friedrich Merz alors que la morosité de l'économie allemande s'est avérée être un point sensible lors des récentes élections régionales, qui ont vu l'extrême droite et l'extrême gauche remporter d'importants gains.
Le redressement attendu de l'économie allemande est porté principalement par les investissements publics financés par l'endettement dans les infrastructures et par le renforcement des forces armées allemandes.
Les exportations devraient également constituer un moteur. Le gouvernement prévoit une croissance des exportations de 3,7% cette année. La croissance devrait ensuite ralentir pour s'établir à 2,1% en 2027 et à 1,1% en 2028.
Alors que la guerre en cours au Moyen-Orient affecte nombre de consommateurs, principalement par l'impact sur l'inflation, le gouvernement s'attend à ce que la hausse des prix atteigne 2,7% en 2026 et 3,0% en 2027, avant de redescendre à 2,2% en 2028.
(Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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