Le Nobel de littérature décerné à la canadienne Anne Carson

Le musée du prix Nobel à Stockholm
Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi à la poète et écrivaine canadienne Anne Carson pour "son oeuvre audacieuse et inventive qui, dans un dialogue ludique avec la tradition classique, a créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine", a annoncé jeudi l'Académie royale des sciences de Suède.
Les lauréats du prix Nobel de littérature sont désignés par l'Académie royale des sciences de Suède. Le prix est accompagné d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros).
Le prix Nobel de littérature est le quatrième prix annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux de médecine lundi, de physique mardi et de chimie mercredi.
Suivront ces prochains jours les annonces des prix Nobel de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).
(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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