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Le Nobel de littérature décerné à la canadienne Anne Carson
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:14

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Le musée du prix Nobel à Stockholm

Le musée du prix Nobel à Stockholm

‌Le prix Nobel de littérature a ​été décerné jeudi à la poète et écrivaine canadienne Anne Carson ​pour "son oeuvre audacieuse et inventive qui, dans ​un dialogue ludique ⁠avec la tradition classique, a ‌créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine", a annoncé ​jeudi ‌l'Académie royale des sciences de ⁠Suède.

Les lauréats du prix Nobel de littérature sont désignés par l'Académie ⁠royale des ‌sciences de Suède. Le prix ⁠est accompagné d'un chèque ‌de 12 millions de couronnes ⁠suédoises (1,07 million d'euros).

Le prix Nobel ⁠de littérature ‌est le quatrième prix annoncé ​cette année, conformément ‌à la tradition, après ceux de médecine lundi, ​de physique mardi et de chimie mercredi.

Suivront ces ⁠prochains jours les annonces des prix Nobel de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).

(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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