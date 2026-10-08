Le Nobel de littérature décerné à la canadienne Anne Carson

Le musée du prix Nobel à Stockholm

‌Le prix Nobel de littérature a ​été décerné jeudi à la poète et écrivaine canadienne Anne Carson ​pour "son oeuvre audacieuse et inventive qui, dans ​un dialogue ludique ⁠avec la tradition classique, a ‌créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine", a annoncé ​jeudi ‌l'Académie royale des sciences de ⁠Suède.

Les lauréats du prix Nobel de littérature sont désignés par l'Académie ⁠royale des ‌sciences de Suède. Le prix ⁠est accompagné d'un chèque ‌de 12 millions de couronnes ⁠suédoises (1,07 million d'euros).

Le prix Nobel ⁠de littérature ‌est le quatrième prix annoncé ​cette année, conformément ‌à la tradition, après ceux de médecine lundi, ​de physique mardi et de chimie mercredi.

Suivront ces ⁠prochains jours les annonces des prix Nobel de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).

(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)