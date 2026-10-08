(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur technologique, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,93% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,83% pour le Nasdaq .IXIC :

* PEPSICO PEP.O avance de 2% en avant-Bourse, le géant des boissons gazeuses ayant dit s'attendre à ce que son chiffre d'affaires annuel se situe dans la fourchette haute de ses prévisions antérieures, soit une hausse comprise entre 4% et 6%. Cela prend le pas sur l'abaissement de la prévision de bénéfice annuel.

* LEVI STRAUSS LEVI.N recule de 1,3% en avant-Bourse. Le groupe ayant fait état de ventes inférieures aux attentes aux Etats-Unis et en Europe, ce qui relègue au second plan la révision à la hausse de sa prévision de bénéfice annuel.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le groupe sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS a fait état d'un bénéfice trimestriel record de 80,2 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes, mais son action a terminé en légère baisse, n'offrant aucun soutien aux valeurs du secteur des semi-conducteurs dans le monde, ce qui traduit peut-être des doutes sur l'intelligence artificielle (IA).

En avant-Bourse, NVIDIA NVDA.O recule de 0,6%, BROADCOM

AVGO.O de 1,4% et MICRON TECHNOLOGY MU.O de 1,2%.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom s'apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu'ORACLE ORCL.N cherche également à obtenir des fonds pour un montant non précisé. Cela a ravivé les craintes que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n'intensifient la concurrence pour la levée des capitaux.

* APPLIED DIGITAL APLD.O prend 3,50% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires qui a plus que quadruplé au premier trimestre de son exercice fiscal, la société ayant intensifié ses investissements pour répondre à la demande croissante de services de centres de données.

* WOLFSPEED WOLF.N s'envole de 16,6% en avant-Bourse, le fabricant de puces ayant annoncé avoir reçu un engagement conditionnel portant sur un prêt pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur 30 ans, accordé par le département américain de la Défense afin de développer notamment la production nationale de matériaux en carbure de silicium et des dispositifs électriques.

* AMAZON AMZN.O a confirmé mercredi soir avoir procédé à un "faible nombre" de suppressions d'emplois, principalement au sein de sa division Stores, qui gère le site internet principal de commerce en ligne.

* AURORA AUR.O - Le département américain des Transports a annoncé mercredi soir avoir accordé à Aurora et à d'autres entreprises de transport routier une dérogation concernant un dispositif de sécurité pour les camions autonomes. Cette décision constitue une avancée dans les efforts visant à déployer à grande échelle des camions autonomes à usage commercial aux Etats-Unis.

* GOLDMAN SACHS GS.N - TD Cowen entame le suivi de la banque avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 1.050 dollars.

* BANK OF AMERICA BAC.N - TD Cowen reprend le suivi de la banque avec une recommandation à "conserver" contre "acheter" auparavant et un objectif de cours ramené à 60 dollars contre 64 dollars initialement.

* MORGAN STANLEY MS.N - TD Cowen entame le suivi de la banque avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 210 dollars.

* WELLS FARGO WFC.N - TD Cowen reprend le suivi de la banque avec une recommandation à "acheter" contre "conserver" auparavant et un objectif de cours qui passe de 95 dollars à 100 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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