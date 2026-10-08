Pologne: une nouvelle attaque au couteau dans une école fait un mort et deux blessés

La police et les secours aux abords d'une école où a eu lieu une attaque au couteau à Leszczydol-Nowiny, en Pologne, le 8 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Une nouvelle attaque au couteau dans une école en Pologne a coûté la vie à la concierge de l'établissement, poignardée par un ancien élève de 15 ans, et fait deux autres blessés adultes, au lendemain d'une attaque similaire qui a fait neuf blessés dans un lycée.

À la suite de cette agression, le Premier ministre Donald Tusk a convoqué en urgence une réunion avec les ministres de l'Intérieur, du Numérique, de l'Éducation nationale et de la Santé, ainsi que le coordinateur des services spéciaux et le commandant en chef de la Police.

Les actes si spectaculaires de violence à l'école sont loin d'être fréquents en Pologne, pays de 37 millions d'habitants.

L'adolescent de 15 ans arrêté jeudi a agressé trois adultes au sein de l'école primaire Jean-Paul II à Leszczydol-Nowiny, une petite localité située à 70 kilomètres à l'est de Varsovie, en banlieue de Wyszkow, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police.

Une des personnes blessées, la concierge de l'établissement âgée de 37 ans, a succombé à ses blessures, a ensuite annoncé la police régionale sur X.

"Il est entré (dans le bâtiment) en courant et a blessé la concierge. J’ai entendu un cri", a témoigné le directeur de l'école, Krzysztof Ochmanski.

"Je suis sorti dans le couloir (...) et il est revenu vers moi les mains en l'air. Il m'a seulement touché avec la lame du couteau, une longue, parce qu'il avait trois couteaux (sur lui), puis m'a frappé avec le manche", a-t-il raconté à la chaîne publique Radio dla Ciebie.

L'agresseur a été maîtrisé par une enseignante et le directeur de l'établissement, tous deux légèrement blessés, a précisé à l'AFP Katarzyna Kucharska, porte-parole de la police de la région de Varsovie.

Actes rares

En Pologne, l'école primaire rassemble l'équivalent de l'école élémentaire et du collège en France, du CP jusqu'à la classe de quatrième.

Si les attaques de cette nature y sont rares, le même matin, jeudi, la police a arrêté un garçon de 17 ans à Sierpc, à 125 kilomètres au nord-ouest de la capitale, alors qu'il avait fait connaître à ses amis l'intention de faire "quelque chose de grandiose" dans son école. Alerté, un professeur a appelé la police.

Les agents ont retrouvé dans son appartement un sac avec deux couteaux.

La veille, un élève de 19 ans a blessé neuf personnes à l'arme blanche dans son lycée professionnel à Ostrołęka, à 120 kilomètres au nord de Varsovie. Dans son sac abandonné dans l'enceinte de l'école, la police a retrouvé des explosifs.

La ministre polonaise de l'Education Barbara Nowacka, a appelé les médias traditionnels mais aussi des influenceurs de réseaux sociaux à commenter ces incidents de manière "responsable" pour éviter une montée en "spirale" de ce genre d'actes de violence.

Dans une note transmise à l'AFP, la police a fait état de plusieurs incidents impliquant ces derniers mois des écoliers ayant commis des agressions à l'arme blanche dans leur établissement, ou empêchés de passer à l'acte.

Les autorités accusent les réseaux sociaux de jouer un rôle dans ce que la ministre de l'Education a qualifié jeudi de "radicalisation" des comportements juvéniles.