Pas de retrait de la taxe française sur le numérique sans solution internationale-Le Maire

PARIS, 17 janvier (Reuters) - La France ne retirera sa taxe nationale sur le numérique que lorsqu'il y aura une solution internationale, a redit vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. S'exprimant au côté du secrétaire général de l'OCDE Angel Gurria, Bruno Le Maire a précisé qu'il rencontrerait le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, mercredi prochain à Davos lors du Forum économique mondial pour tenter d'aplanir leurs divergences. "La seule solution raisonnable, sage et efficace, c'est un accord international à l'OCDE", a dit le ministre français, qui a ajouté qu'il existait un "chemin possible" vers un accord avec les Etats-Unis. Angel Gurria a de son côté dit considérer qu'il n'était pas souhaitable que les dispositifs nationaux de taxe sur le numérique se multiplient car une telle situation ne serait pas gérable. (Leight Thomas et Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

