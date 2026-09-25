Parmi les invités au dîner d'État Trump-Xi figurent Musk (SpaceX), Huang (Nvidia) et Arnault (LVMH)

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Le président américain Donald Trump a organisé jeudi un dîner d'État à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping.
Voici la liste des invités, selon le service de presse de la Maison Blanche.
Responsables américains
* JD Vance, vice-président
* Usha Vance, deuxième dame
* Marco Rubio, secrétaire d’État américain
* Jeanette Rubio, épouse de Marco Rubio
* Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche
* David Perdue, ambassadeur des États-Unis en Chine
* Bonnie Perdue, épouse de David Perdue
* Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis
* John Freeman, conjoint de Scott Bessent
* Pete Hegseth, secrétaire à la Défense
* Jamieson Greer, représentant américain au Commerce
* Marlo Greer, épouse de Jamieson Greer
* John Roberts, juge à la Cour suprême des États-Unis
* Jane Sullivan Roberts, épouse de John Roberts
* Amy Coney Barrett, juge à la Cour suprême des États-Unis
* Jesse Barrett, conjoint d'Amy Coney Barrett
* Brett Kavanaugh, juge à la Cour suprême des États-Unis
* Ashley Estes Kavanaugh, épouse de Brett Kavanaugh
* Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis
* Kelly Johnson, épouse de Mike Johnson
* Richard McCormick, membre de la Chambre des représentants des États-Unis
* Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale
* Jane Lauder, épouse de Kevin Warsh
* Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce
* Allison Lutnick, épouse de Howard Lutnick
* John Ratcliffe, directeur de la CIA
* Michele Ratcliffe, épouse de John Ratcliffe
* Steve Witkoff, envoyé spécial au Moyen-Orient
* Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche
* Katie Miller, épouse de Stephen Miller
* Dan Scavino, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche
* Erin Scavino, épouse de Dan Scavino
* Todd Blanche, procureur général
* Kristine Blanche, épouse de Todd Blanche
* Chris Wright, secrétaire à l'Énergie
* Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux
* Cheryl Hines, épouse du secrétaire Kennedy
* Linda McMahon, secrétaire américaine de l'Éducation
* Doug Burgum, secrétaire à l'Intérieur
* Kathryn Burgum, épouse du secrétaire Burgum
* Sean Duffy, secrétaire aux Transports
* Rachel Campos-Duffy, épouse de Sean Duffy
* Russell Vought, directeur du budget de la Maison Blanche
* Lee Zeldin, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement
* Keith Sonderling, secrétaire par intérim au Travail
* Kelly Loeffler, directrice de l'Agence fédérale pour le développement des petites entreprises
* Jeffrey Sprecher, conjoint de Kelly Loeffler
* Jason Smith, membre de la Chambre des représentants des États-Unis
* Steven Daines, membre du Sénat américain
* Dan Caine, président du Comité des chefs d'état-major
* Jay Clayton, directeur du renseignement national
Responsables chinois
* Cai Qi, membre du Comité permanent du Politburo
* Wang Yi, ministre des Affaires étrangères
* He Lifeng, vice-Premier ministre
* Zheng Shanjie, président de la Commission nationale du développement et de la réforme
* Wang Wentao, ministre du Commerce
* Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères
* Xie Feng, ambassadeur aux États-Unis
* Wang Dan, épouse de l’ambassadeur Xie Feng
* Tang Fangyu, directeur du Bureau central de recherche sur les politiques
* Lan Fo'an, ministre des Finances
* Zhou Hongxu, directeur du Bureau central de la sécurité
* Lyu Luhua, secrétaire du président Xi
* Hong Lei, ministre adjoint des Affaires étrangères
* Cai Wei, ministre adjoint des Affaires étrangères
* Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères
* Zhang Quan, secrétaire de Madame Peng
* Zhang Yongchao, directeur général adjoint du département des affaires nord-américaines et océaniennes du ministère des Affaires étrangères
Invités
* Ivanka Trump
* Eric Trump
* Lara Trump
* Tiffany Trump
* Michael Boulos
* Viktor Knavs
* Arabella Kushner
* Jensen Huang, Nvidia
* Lori Huang, épouse de Jensen Huang
* Mark Zuckerberg, Meta Platforms
* Lisa Su, Advanced Micro Devices
* Daniel Lin, conjoint de Lisa Su
* Tim Cook, Apple
* John F.W. Rogers, Goldman Sachs
* Lynn Martin, Bourse de New York
* Linda Mills, Université de New York
* Eric Yuan, directeur général de Zoom
* Kelly Ortberg, Boeing
* Larry Fink, BlackRock
* Stephen Schwarzman, Blackstone
* Sam Altman, OpenAI
* Greg Brockman, OpenAI
* Anna Brockman, épouse de Greg Brockman
* Miriam Adelson, Las Vegas Sands
* Sergey Brin, Google
* Gerelyn Gilbert-Soto, compagne de Sergey Brin
* Satya Nadella, Microsoft
* Jim Taiclet, Lockheed Martin
* Sundar Pichai, Google
* Larry Culp, GE Aerospace
* Sanjay Mehrotra, Micron
* Sangeeta Mehrotra, épouse de Sanjay Mehrotra
* Cristiano Amon, Qualcomm
* Jeff Bezos, Amazon
* Lauren Sánchez Bezos, épouse de Jeff Bezos
* Jeff Yass, Susquehanna International Group
* Jamie Dimon, JPMorgan Chase
* Michael Dell, Dell Technologies
* Susan Dell, épouse de Michael Dell
* Mary Barra, General Motors
* Anthony Barra, époux de Mary Barra
* David Solomon, Goldman Sachs
* Jane Fraser, Citigroup
* Elon Musk, SpaceX
* Darren Woods, ExxonMobil
* Kathryn Woods, épouse de Darren Woods
* Bret Baier, FOX News
* Amy Baier, épouse de Bret Baier
* Laura Ingraham, FOX News
* Jesse Watters, FOX News
* Emma Watters, épouse de Jesse Watters
* David Ellison, Paramount Skydance
* Sandra Lynn Ellison, épouse de David Ellison
* Brad Gerstner, Altimeter
* Katie Simpson, compagne de Brad Gerstner
* Albert Bourla, Pfizer
* David Sacks, Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie et Craft Ventures
* Bernard Arnault, LVMH
* Alexandre Arnault, fils de Bernard Arnault
* Ryan McInerney, Visa
* Michael Miebach, Mastercard
* Meredith O’Rourke, The O’Rourke Group
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