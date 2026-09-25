Parmi les invités au dîner d'État Trump-Xi figurent Musk (SpaceX), Huang (Nvidia) et Arnault (LVMH)

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Le président américain Donald Trump a organisé jeudi un dîner d'État à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping.

Voici la liste des invités, selon le service de presse de la Maison Blanche.

Responsables américains

* JD Vance, vice-président

* Usha Vance, deuxième dame

* Marco Rubio, secrétaire d’État américain

* Jeanette Rubio, épouse de Marco Rubio

* Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche

* David Perdue, ambassadeur des États-Unis en Chine

* Bonnie Perdue, épouse de David Perdue

* Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis

* John Freeman, conjoint de Scott Bessent

* Pete Hegseth, secrétaire à la Défense

* Jamieson Greer, représentant américain au Commerce

* Marlo Greer, épouse de Jamieson Greer

* John Roberts, juge à la Cour suprême des États-Unis

* Jane Sullivan Roberts, épouse de John Roberts

* Amy Coney Barrett, juge à la Cour suprême des États-Unis

* Jesse Barrett, conjoint d'Amy Coney Barrett

* Brett Kavanaugh, juge à la Cour suprême des États-Unis

* Ashley Estes Kavanaugh, épouse de Brett Kavanaugh

* Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis

* Kelly Johnson, épouse de Mike Johnson

* Richard McCormick, membre de la Chambre des représentants des États-Unis

* Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale

* Jane Lauder, épouse de Kevin Warsh

* Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce

* Allison Lutnick, épouse de Howard Lutnick

* John Ratcliffe, directeur de la CIA

* Michele Ratcliffe, épouse de John Ratcliffe

* Steve Witkoff, envoyé spécial au Moyen-Orient

* Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche

* Katie Miller, épouse de Stephen Miller

* Dan Scavino, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche

* Erin Scavino, épouse de Dan Scavino

* Todd Blanche, procureur général

* Kristine Blanche, épouse de Todd Blanche

* Chris Wright, secrétaire à l'Énergie

* Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé et aux Services sociaux

* Cheryl Hines, épouse du secrétaire Kennedy

* Linda McMahon, secrétaire américaine de l'Éducation

* Doug Burgum, secrétaire à l'Intérieur

* Kathryn Burgum, épouse du secrétaire Burgum

* Sean Duffy, secrétaire aux Transports

* Rachel Campos-Duffy, épouse de Sean Duffy

* Russell Vought, directeur du budget de la Maison Blanche

* Lee Zeldin, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement

* Keith Sonderling, secrétaire par intérim au Travail

* Kelly Loeffler, directrice de l'Agence fédérale pour le développement des petites entreprises

* Jeffrey Sprecher, conjoint de Kelly Loeffler

* Jason Smith, membre de la Chambre des représentants des États-Unis

* Steven Daines, membre du Sénat américain

* Dan Caine, président du Comité des chefs d'état-major

* Jay Clayton, directeur du renseignement national

Responsables chinois

* Cai Qi, membre du Comité permanent du Politburo

* Wang Yi, ministre des Affaires étrangères

* He Lifeng, vice-Premier ministre

* Zheng Shanjie, président de la Commission nationale du développement et de la réforme

* Wang Wentao, ministre du Commerce

* Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères

* Xie Feng, ambassadeur aux États-Unis

* Wang Dan, épouse de l’ambassadeur Xie Feng

* Tang Fangyu, directeur du Bureau central de recherche sur les politiques

* Lan Fo'an, ministre des Finances

* Zhou Hongxu, directeur du Bureau central de la sécurité

* Lyu Luhua, secrétaire du président Xi

* Hong Lei, ministre adjoint des Affaires étrangères

* Cai Wei, ministre adjoint des Affaires étrangères

* Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères

* Zhang Quan, secrétaire de Madame Peng

* Zhang Yongchao, directeur général adjoint du département des affaires nord-américaines et océaniennes du ministère des Affaires étrangères

Invités

* Ivanka Trump

* Eric Trump

* Lara Trump

* Tiffany Trump

* Michael Boulos

* Viktor Knavs

* Arabella Kushner

* Jensen Huang, Nvidia

* Lori Huang, épouse de Jensen Huang

* Mark Zuckerberg, Meta Platforms

* Lisa Su, Advanced Micro Devices

* Daniel Lin, conjoint de Lisa Su

* Tim Cook, Apple

* John F.W. Rogers, Goldman Sachs

* Lynn Martin, Bourse de New York

* Linda Mills, Université de New York

* Eric Yuan, directeur général de Zoom

* Kelly Ortberg, Boeing

* Larry Fink, BlackRock

* Stephen Schwarzman, Blackstone

* Sam Altman, OpenAI

* Greg Brockman, OpenAI

* Anna Brockman, épouse de Greg Brockman

* Miriam Adelson, Las Vegas Sands

* Sergey Brin, Google

* Gerelyn Gilbert-Soto, compagne de Sergey Brin

* Satya Nadella, Microsoft

* Jim Taiclet, Lockheed Martin

* Sundar Pichai, Google

* Larry Culp, GE Aerospace

* Sanjay Mehrotra, Micron

* Sangeeta Mehrotra, épouse de Sanjay Mehrotra

* Cristiano Amon, Qualcomm

* Jeff Bezos, Amazon

* Lauren Sánchez Bezos, épouse de Jeff Bezos

* Jeff Yass, Susquehanna International Group

* Jamie Dimon, JPMorgan Chase

* Michael Dell, Dell Technologies

* Susan Dell, épouse de Michael Dell

* Mary Barra, General Motors

* Anthony Barra, époux de Mary Barra

* David Solomon, Goldman Sachs

* Jane Fraser, Citigroup

* Elon Musk, SpaceX

* Darren Woods, ExxonMobil

* Kathryn Woods, épouse de Darren Woods

* Bret Baier, FOX News

* Amy Baier, épouse de Bret Baier

* Laura Ingraham, FOX News

* Jesse Watters, FOX News

* Emma Watters, épouse de Jesse Watters

* David Ellison, Paramount Skydance

* Sandra Lynn Ellison, épouse de David Ellison

* Brad Gerstner, Altimeter

* Katie Simpson, compagne de Brad Gerstner

* Albert Bourla, Pfizer

* David Sacks, Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie et Craft Ventures

* Bernard Arnault, LVMH

* Alexandre Arnault, fils de Bernard Arnault

* Ryan McInerney, Visa

* Michael Miebach, Mastercard

* Meredith O’Rourke, The O’Rourke Group