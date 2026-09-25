Rebond technique en vue en Europe malgré les tensions obligataires

Le logo d'Euronext est visible sur le siège social situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

par Claude Chendjou

Un rebond technique des principales Bourses européennes est attendu vendredi à l'ouverture ‌pour la dernière séance d'une semaine marquée par une forte volatilité sur les cours du pétrole et les rendements obligataires dans un contexte géopolitique incertain et un regain des craintes inflationnistes.

D'après les ​premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,68% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,66%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,73% et le Stoxx 600 en hausse de 0,58%.

Alors que le baril de Brent a abondamment fluctué dans la semaine, passant sous le seuil psychologique ​des 100 dollars le baril avant de remonter au-dessus de cette barre, les investisseurs ont alterné entre nervosité et prise de risques ces derniers jours, sans grande conviction.

Les rendements obligataires, qui avaient commencé à corriger en début de semaine, sont également ​repartis à la hausse dès mercredi. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ⁠ans a ainsi grimpé à un pic depuis 2007, à plus de 5,10%, tandis que son équivalent en Allemagne, référence pour la zone euro, s'est établi à 3,54%, ‌proche de son sommet de 17 ans, touché la semaine dernière. Au Japon, le dix ans est monté à un niveau inédit depuis août 1996, à 3,06%.

Ces tensions dans l'obligataire sont alimentées par une conjonction de facteurs allant de la géopolitique, aux données montrant une accélération de l'inflation, comme en ​témoignent les derniers indices PMI. Il sera à cet égard intéressant de ‌suivre à 14h00 GMT l'indice de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains.

"Les actions montrent de sérieux signes de ⁠faiblesse face à la hausse constante des rendements obligataires", souligne Ray Attrill, stratège chez National Australia Bank.

Une résolution des conflits en Ukraine et en Iran reste parallèlement des perspectives lointaines.

S'agissant de la visite de trois jours du président chinois Xi Jinping aux Etats-Unis, derrière les festivités, on constate peu de progrès sur des sujets épineux comme l'IA, le commerce, Taïwan ou la guerre ⁠avec l'Iran.

Le marché semble néanmoins vouloir repartir ‌dans le vert ce vendredi après plusieurs séances tumultueuses, le CAC 40 ayant pris à ce stade sur l'ensemble de la semaine 0,20%, tandis ⁠que le Stoxx 600 affiche un maigre gain hebdomadaire de 0,15%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère baisse jeudi, remontant une partie de ses pertes initiales, en ‌raison de l'incertitude à propos du conflit au Moyen-Orient qui provoque une flambée des prix pétroliers et une hausse des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a cédé 0,31% ⁠à 51.349,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,02% à 7.704,13 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,01% ⁠à 26.939,37 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, ‌l'indice Nikkei avançait de 1,05% à 66,202.32% points, tandis que le Topix, plus large, prenait 1,19% à 4.123,73 points. Les indices japonais sont portés par les valeurs liées à l'IA et ​l'approche de la date butoir de lundi pour les dividendes de mi-trimestre.

"Les investisseurs ont acheté des actions ‌pour s'assurer le droit au versement de dividendes, mais de plus, la demande d'actions liées aux semi-conducteurs a soutenu le marché", explique Daisuke Hashizume, stratège chez Daiwa Securities.

L'indice Hang Seng de Hong Kong recule de 1%.

L'indice ​MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est stable, la plupart des marchés, dont la Chine continentale, Taïwan et la Corée du Sud, étant fermés pour cause de jour férié.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar est pratiquement stable (-0,05%) face à un panier de devises de référence, après avoir pris plus de 1% cette semaine, atteignant son plus haut ⁠niveau en deux mois et enregistrant ainsi sa première série de deux semaines de hausse consécutives depuis juin.

L'euro recule de 0,04%, à 1,1375 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3218 dollar (+0,02%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 1,3 points de base, à 5,1751%, après une hausse d'environ sept points la veille.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en repli vendredi, les marchés évaluant la possibilité d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, tout en restant vigilants face aux risques d'attaques contre les installations pétrolières.

Le Brent reflue de 1,49% à 105,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,24% à 92,48 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Moral des consommateurs GfK octobre -27,4 -26,6

NIM

EZ 09h00 Prêts aux entreprises de la août 3,5% 3,4%

zone euro

USA 14h00 Moral ​des ménages (Université septembre 47,6 47,8

du Michigan)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)