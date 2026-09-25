Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec ArcelorMittal Fresenius Medical Care, KPN, Hellofresh)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a déclaré jeudi avoir identifié un défaut de qualité susceptible de réduire la résistance à la corrosion à l'intérieur de l'avant de la structure du fuselage d'un certain nombre d'avions A321neo.

* TOTALENERGIES TTEF.PA va proposer le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné au poste de président–directeur général lors de son assemblée Générale de mai 2027, a déclaré vendredi le groupe pétrolier et gazier français.

* ARCELORMITTAL MT.LU a annoncé vendredi prévoir une charge de dépréciation hors flux de trésorerie d'environ 1 milliard de dollar, le groupe disant ne plus être en mesure de relancer les activités de sa filiale ukrainienne à la suite d'une attaque de missiles russes le 21 septembre dernier.

* ALTEN LTEN.PA - Le groupe français d'ingénierie et conseil en technologies a relevé jeudi son objectif annuel de croissance organique dans une fourchette de 1,7% à 1,9% et annoncé que sa marge opérationnelle d'activité serait supérieure à celle de 2025 et devrait s'établir à 9,2% environ en 2026.

* TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a annoncé jeudi la nomination de Benoît Gabelle au poste de directeur financier, avec effet immédiat.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé jeudi avoir signé un contrat d'environ 80 millions d'euros pour la maintenance du métro de Panama.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé vendredi que son programme de rachat d'actions, qui a débuté le 10 août, a été entièrement achevé le 23 septembre.

* UNICREDIT CRDI.MI , BANCO BPM BAMI.MI , MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI , CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA - Selon deux sources proches du dossier, Crédit Agricole et UniCredit ont récemment envisagé une possible opération conjointe sur Banco BPM, dans le cadre d'un plan qui impliquerait le démantèlement de la banque cible.

* BP BP.L étudie une possible acquisition des activités de Devon Energy dans le sud du Texas DVN.N , dans le cadre des initiatives du géant britannique pour développer son portefeuille d'actifs de schiste aux Etats-Unis, ont rapporté des sources proches du dossier.

* FRESENIUS MEDICAL CARE FMEG.DE prévoit de comptabiliser environ 110 millions d'euros de charges exceptionnelles au troisième trimestre liées à des changements dans ses activités en Chine, a déclaré vendredi le fournisseur allemand de dialyse.

* HELLOFRESH HFGG.DE chute de 7,3% en avant-Bourse à Francfort après que la société de livraison de kits repas a revu à la baisse ses prévisions pour l'exercice en raison d'une faible acquisition de nouveaux clients.

* HUBER+SUHNER HUBN.S - Le groupe suisse a annoncé son intention d'étendre son offre en matière de communications ferroviaires en acquérant l'activité d'intelligence connectée de Motion Applied Limited.

* KPN KPN.AS - JP Morgan relève sa recommandation sur le fournisseur néerlandais de télécommunications de "neutre" à "surpondérer", citant un point d'entrée attractif alors que les perspectives moroses pour 2026 s'estompent.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45B02I

(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)