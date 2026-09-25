ArcelorMittal renonce à redémarrer son site ukrainien de Kryvyi Rih après plusieurs frappes

ArcelorMittal a annoncé ne plus être en mesure de redémarrer dans des conditions sûres et durables son site ukrainien de Kryvyi Rih, après quatre frappes de missiles survenues au cours des cinq dernières semaines.

Ces attaques, dont la plus récente remonte au 21 septembre, ont fait cinq morts et 17 blessés parmi les salariés et causé d'importants dégâts aux installations de production. Le sidérurgiste discute désormais de l'avenir du site avec le gouvernement ukrainien et entend préserver ses infrastructures afin de maintenir la possibilité d'une reprise de la production lorsque les conditions le permettront.

Depuis le début de la guerre en février 2022, ArcelorMittal a apporté plus de 700 millions de dollars de soutien financier à sa filiale ukrainienne afin d'assurer la continuité de ses activités.

Le groupe prévoit par ailleurs de comptabiliser une charge de dépréciation sans impact sur la trésorerie d'environ 1 milliard de dollars, principalement liée aux immobilisations corporelles du site de Kryvyi Rih.