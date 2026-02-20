PacifiCorp, détenue par Berkshire, accepte de payer 575 millions de dollars pour régler les demandes du gouvernement américain concernant les incendies de forêt

(Refonte; ajout de détails sur le règlement, contexte) par Jonathan Stempel

PacifiCorp, une compagnie d'électricité détenue par Berkshire Hathaway, BRKa.N , a accepté de payer 575 millions de dollars pour résoudre les demandes de dommages-intérêts du gouvernement américain liées à six incendies de forêt en Oregon et en Californie qui ont brûlé près de 290 000 acres de terres fédérales, a déclaré le ministère américain de la Justice vendredi.

Le règlement met fin aux plaintes selon lesquelles les lignes électriques de PacifiCorp auraient déclenché les incendies par négligence.

Cinq des incendies - Archie Creek, Echo Mountain Complex, Slater, South Obenchain et 242 - ont débuté pendant le week-end de la fête du travail en 2020 et ont brûlé environ 250 000 acres de terres fédérales. Le sixième incendie, McKinney, a débuté en juillet 2022 et a brûlé 39 000 acres de terres fédérales.

Le paiement de PacifiCorp aidera à rembourser le gouvernement pour les coûts de la lutte contre les incendies et permettra au Forest Service et au Bureau of Land Management de restaurer une partie des terres brûlées.

Le règlement "garantit une compensation équitable au contribuable américain" et "établit un équilibre en prenant en compte les coûts importants de lutte contre les incendies supportés par le gouvernement et la perte de ressources naturelles sans empêcher PacifiCorp d'offrir de l'électricité à des prix équitables", a déclaré Adam Gustafson, principal assistant du procureur général.

PacifiCorp a nié toute responsabilité en acceptant le règlement, a déclaré le ministère de la Justice. La compagnie d'électricité n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le règlement a été annoncé trois jours après que PacifiCorp a déclaré qu'elle prévoyait de vendre un grand nombre de ses actifs dans l'État de Washington à Portland General Electric

POR.N pour 1,9 milliard de dollars, afin de renforcer ses liquidités alors qu'elle se défend contre les litiges liés aux incendies de forêt.