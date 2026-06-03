OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers consolidés audités pour l’exercice 2025 et annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2025

• Les résultats financiers consolidés audités 2025 sont en ligne avec les résultats non audités précédemment publiés le 30 avril 2026

• Le Financement IRIS annoncé le 28 mai 2026 a été ajouté dans les évènements postérieurs à la clôture

• Horizon de trésorerie confirmé jusqu’à fin décembre 2026, après le Financement IRIS



NANTES, France, le 3 juin 2026, 20h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés audités pour l’exercice 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 3 juin 2026. Ces résultats financiers audités sont inchangés par rapport aux résultats financiers non audités précédemment publiés le 30 avril 2026, l’ajout en évènement postérieur à la clôture du Financement IRIS annoncé le 28 mai 2026 étant l’unique changement. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2025 effectuées par les commissaires aux comptes sont terminées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).