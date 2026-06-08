Orange devient propriétaire à 100% de MasOrange en Espagne

Orange ORAN.PA a annoncé lundi avoir finalisé l’acquisition des 50% détenus par Lorca dans MasOrange, sa coentreprise en Espagne.

Cette opération fait suite à un accord engageant signé le 12 décembre 2025 avec Lorca, portant sur l’acquisition de l’intégralité de MasOrange pour un montant de 4,25 milliards d’euros en numéraire.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)