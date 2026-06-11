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Oracle recule face à ses importantes prévisions de dépenses en IA pour 2027 et à ses projets d'endettement
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 10:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action de la société de cloud computing Oracle

ORCL.N s'effondre de 10 % à 180,87 $ avant l'ouverture du marché

** Mercredi, la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, et a déclaré qu'elle allait également lever davantage de dette en 2027, reflétant l'ampleur colossale des dépenses nécessaires pour développer son infrastructure d'IA

** J.P. Morgan maintient une position "surpondérée" sur le titre, estimant que la croissance diversifiée au-delà de l’infrastructure d’IA reste intacte, grâce à des applications cloud stables, à la monétisation émergente des agents et à un tournant dans les bases de données multicloud

** "Dans l'ensemble, nous restons optimistes quant au carnet de commandes d'Oracle et aux facteurs permettant une accélération continue de la croissance, tout en reconnaissant l'importance des dépenses d'investissement, même si, en fin de compte, nous voyons une dynamique risque-rendement à tendance positive" - société de courtage

** La société annonce un chiffre d'affaires de 19,18 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 19,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La note moyenne de 43 analystes est "acheter", avec un objectif de cours médian de 255 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affiche une hausse d'environ 3,3 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 10:09:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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