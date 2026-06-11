Oracle recule face à ses importantes prévisions de dépenses en IA pour 2027 et à ses projets d'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action de la société de cloud computing Oracle

ORCL.N s'effondre de 10 % à 180,87 $ avant l'ouverture du marché

** Mercredi, la société a annoncé des prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street, et a déclaré qu'elle allait également lever davantage de dette en 2027, reflétant l'ampleur colossale des dépenses nécessaires pour développer son infrastructure d'IA

** J.P. Morgan maintient une position "surpondérée" sur le titre, estimant que la croissance diversifiée au-delà de l’infrastructure d’IA reste intacte, grâce à des applications cloud stables, à la monétisation émergente des agents et à un tournant dans les bases de données multicloud

** "Dans l'ensemble, nous restons optimistes quant au carnet de commandes d'Oracle et aux facteurs permettant une accélération continue de la croissance, tout en reconnaissant l'importance des dépenses d'investissement, même si, en fin de compte, nous voyons une dynamique risque-rendement à tendance positive" - société de courtage

** La société annonce un chiffre d'affaires de 19,18 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 19,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La note moyenne de 43 analystes est "acheter", avec un objectif de cours médian de 255 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affiche une hausse d'environ 3,3 % depuis le début de l'année