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OpenAI et Anthropic déclarent à l'Australie qu'elles seraient favorables à des règles sur les violations de données
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 07:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Anthropic estime que ses produits n'ont pas compromis les systèmes du gouvernement australien

* Anthropic et OpenAI souhaitent tous deux obtenir l'autorisation d'implanter des centres de données en Australie

* Les créateurs de contenu s'opposent à un assouplissement des lois sur le droit d'auteur au profit des entreprises spécialisées dans l'IA

(Réécriture et mise à jour avec les déclarations d'OpenAI)

par Byron Kaye

OpenAI et Anthropic ont déclaré mardi au Parlement australien qu'elles seraient favorables à des lois les obligeant à signaler les violations de données commises par leurs agents d'IA, reconnaissant que la décision d'alerter les autorités relevait actuellement de leur seule discrétion.

Ces commentaires font suite à un tollé général après que le créateur de ChatGPT, OpenAI, a mis trois mois à informer le gouvernement australien qu’un de ses agents avait piraté le principal portail de santé du pays.

Un nombre croissant d’Australiens réclament également des règles plus strictes concernant les centres de données d’IA et la protection des droits d’auteur liés à l’IA, alors que le gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese travaille à l’élaboration de nouvelles lois pour encadrer ce secteur.

OpenAI et Anthropic, le créateur de Claude, attendent tous deux l’autorisation pour de grands centres de données prévus par des promoteurs en Australie, où ils ont accepté d’être les principaux acheteurs de puissance de calcul.

« Nous serions favorables à un cadre imposant des obligations de divulgation », a déclaré Jason Kwon, directeur de la stratégie chez OpenAI, lors d’une audition à Sydney.

Lorsque OpenAI a pris connaissance de la violation du site web australien dédié à la santé et de trois autres sites web gouvernementaux, « nous essayions de mettre en place un processus, nous essayions d’élaborer une norme à appliquer », a expliqué M. Kwon à la commission d’enquête.

« C’est là qu’une mesure juridique peut jouer un rôle. Les représentants de la société doivent prendre davantage de décisions afin que nous ne soyons pas les seuls à les prendre. »

Anthropic a également connu plusieurs incidents au cours desquels ses agents ont commis des piratages, et son responsable des politiques pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, David Masters, a également déclaré à la commission d’enquête que l’entreprise serait ouverte à une législation australienne obligeant les entreprises d’IA à signaler les violations de données.

Aux États-Unis, un projet de loi fédéral a été déposé qui obligerait les entreprises spécialisées dans l’IA à signaler les comportements dangereux, tels que les tentatives de contournement de la supervision humaine. Mais il n’existe actuellement aucun système de signalement des incidents qui oblige de manière générale les entreprises à divulguer les comportements dangereux de l’IA lorsqu’ils sont découverts.

LES CRÉATEURS DE CONTENU RÉAGISSENT

Le vice-Premier ministre australien, Richard Marles, a déclaré que le cofondateur et directeur général d’OpenAI, Sam Altman, n’avait pas évoqué la violation du système Medicare lors de leur rencontre début septembre. Mais M. Kwon a expliqué à la commission d’enquête que M. Altman n’était pas au courant de cette violation à ce moment-là, bien qu’elle fût connue ailleurs au sein de l’entreprise.

« Je reconnais que le processus par lequel les personnes ont pris connaissance de cet incident au sein de notre entreprise aurait pu être bien meilleur, et nous voulons nous assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus », a déclaré M. Kwon.

David Orr, responsable des mesures de sécurité chez Anthropic, a indiqué que son entreprise menait une « enquête longue et approfondie » depuis le piratage, mi-2026, du portail de développeurs d’IA Hugging Face par un agent d’OpenAI, et qu’elle n’avait constaté aucune intrusion dans les systèmes du gouvernement australien.

Lors de l’enquête, les créateurs de contenu australiens se sont opposés aux tentatives des entreprises d’IA visant à assouplir les lois sur le droit d’auteur, qui obligent actuellement ces entreprises technologiques, pour la plupart domiciliées à l’étranger, à négocier des accords de licence avant d’utiliser leurs contenus pour l’entraînement de leurs modèles.

Selon certains médias, le gouvernement australien envisagerait une clause d’« opt-out » pour les entreprises d’IA, leur donnant de fait accès aux contenus à moins qu’un titulaire de droits ne s’y oppose.

Mais cela « fait peser la charge sur les titulaires de droits », a déclaré Kate Gilchrist, responsable des contenus et des opérations juridiques au sein du diffuseur national Australian Broadcasting Corporation.

« Nous ne pouvons pas passer Internet au crible pour nous assurer que nous nous opposons à l’utilisation de nos contenus sur tous ces sites », a-t-elle ajouté. « Le système des droits d’auteur est tout à fait adapté pour encadrer l’activité liée à l’IA. »

L’enquête prévoit des auditions jusqu’au 9 octobre, et le rapport final est attendu pour le 30 novembre.

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