Omnicom dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne tenue des dépenses publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Omnicom OMC.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre , grâce à la vigueur des dépenses des clients dans ses secteurs de la publicité et des médias.

La volonté d'intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer les campagnes marketing a permis de maintenir des revenus publicitaires solides malgré un contexte économique mondial difficile qui menaçait de réduire les budgets des clients.

* L'agence de publicité a fait état d'une hausse de près de 73 % de ses charges d'exploitation, qui ont atteint 5,6 milliards de dollars au premier trimestre, liée à l'acquisition d'Interpublic Group.

* L'action de la société a reculé d'environ 1 % lors des négociations après la clôture.

* Omnicom a annoncé un chiffre d'affaires de 6,24 milliards de dollars au premier trimestre , dépassant les estimations de 5,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a déclaré un bénéfice par action de 1,35 dollar au premier trimestre, contre un bénéfice de 1,45 dollar par action il y a un an.