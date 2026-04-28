 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Omnicom dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne tenue des dépenses publicitaires
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Omnicom OMC.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre , grâce à la vigueur des dépenses des clients dans ses secteurs de la publicité et des médias.

La volonté d'intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer les campagnes marketing a permis de maintenir des revenus publicitaires solides malgré un contexte économique mondial difficile qui menaçait de réduire les budgets des clients.

* L'agence de publicité a fait état d'une hausse de près de 73 % de ses charges d'exploitation, qui ont atteint 5,6 milliards de dollars au premier trimestre, liée à l'acquisition d'Interpublic Group.

* L'action de la société a reculé d'environ 1 % lors des négociations après la clôture.

* Omnicom a annoncé un chiffre d'affaires de 6,24 milliards de dollars au premier trimestre , dépassant les estimations de 5,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a déclaré un bénéfice par action de 1,35 dollar au premier trimestre, contre un bénéfice de 1,45 dollar par action il y a un an.

Valeurs associées

OMNICOM GROUP IN
76,880 USD NYSE +1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank