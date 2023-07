Olivier Soula (Adocia) : «Nous sommes heureux et fiers de cet accord avec Sanofi»

Olivier Soula, directeur général d'Adocia. (crédit : DR)

La biotech a récemment repris sa cotation après plusieurs semaines d'interruption. L'occasion de faire le point sur les événements récents avec le directeur général d'Adocia, Olivier Soula.

Boursorama : Après un peu plus d'un mois de suspension, l'action Adocia a repris le chemin de la cotation, à la suite de l'annonce d'une prise d'option de Sanofi sur votre produit M1Pram. Les actionnaires qui vous suivent ont bien compris que cette annonce vous sort d'une passe difficile. Que s'est-il passé réellement ?

Olivier Soula : "Merci de nous donner l'occasion de revenir sur cet enchainement d'évènements afin d'apporter encore un peu plus de clarté à nos actionnaires. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir obtenu cet accord avec Sanofi qui est un des trois leader mondiaux dans le traitement du diabète. Cet accord nous ouvre de nouvelles perspectives et nous permet également de nous sortir d'une passe difficile comme vous l'avez souligné.

Il est tout d'abord important de préciser que l'intérêt de Sanofi pour le M1Pram est antérieur à la crise provoquée par IPF. Lorsque le 1er juin nous recevons le courrier d'IPF nous mettant en demeure d'un remboursement anticipé de notre dette sous 24h, Sanofi a déjà terminé son évaluation du projet et déclaré son intérêt. En réalité les difficultés avec notre créancier n'ont fait que compliquer les négociations avec Sanofi. Nous sommes parvenus à une solution en conditionnant la signature de ce premier accord avec Sanofi à la réalisation concomitante d'une levée de fonds. Cette combinaison donne aujourd'hui à Adocia la possibilité de poursuivre ses objectifs avec sérénité, et en diminuant son endettement.

Je tiens également à rappeler l'engagement fort de Bpifrance et de Gérard Soula, cofondateur et président d'Adocia. Leurs investissements sont bien la marque de leur confiance dans la capacité de la société à apporter des innovations de rupture dans le diabète et l'obésité. Ces marchés tirés par une pandémie sont aujourd'hui dominés par un nombre restreint de multinationales pharmaceutiques (Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, ndlr), en quête constante d‘innovation pour maintenir leur position."

Boursorama : Sanofi entre donc en négociation exclusive en échange d'un versement de 10 millions d'euros. Comment comptez-vous faire pour transformer vos discussions vers la signature d'une licence ? Et avez-vous un calendrier en tête ? A quoi peut-on s'attendre en termes de valeur ?

Olivier Soula : "Il est très important pour les deux parties de conclure au plus tôt un accord de licence afin de mettre tous les moyens en œuvre pour développer ce produit. Mon ambition est de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année et Adocia travaille en ce sens. C'est notre priorité pour les mois à venir. Pour ce qui est de la valeur d'un tel accord, je ne peux pas commenter à ce stade mais simplement rappeler le potentiel commercial de M1Pram."

Boursorama : M1Pram a un positionnement particulier et certains, comme Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, que nous avons récemment reçu sur le plateau du Journal des Biotechs, le comparent aux blockbusters anti-obésité commercialisés par Lilly et Novo ? Comment comptez-vous-vous différencier ?

Olivier Soula : "C'est un point sur lequel il est important de revenir. La comparaison entre M1Pram et les produits de Novo Nordisk (Ozempic, Wegovy) et Eli Lilly (Mounjaro) est intéressante mais il est essentiel d'être précis.

La valeur démontrée sur M1Pram porte d'abord sur des personnes ayant un diabète de type 1 en situation de surpoids ou d'obésité et pour lesquelles Ozempic, Wegovy et Mounjaro n'ont pas été testés en clinique. Les premières générations de GLP1 avaient en effet fait apparaître des problèmes de sécurité et notamment des risques de cétose et d'hypoglycémie observés lors des développements cliniques chez les patients atteints de diabète de type 1. M1Pram répond donc à un besoin médical non couvert pour une population en croissance rapide, car également touché par la pandémie d'obésité.

Les chiffres de perte de poids démontrés par Novo et Lilly dans leurs essais avec Ozempic et Mounjaro sont obtenus majoritairement chez des personnes atteintes de diabète de type 2 ne prenant pas d'insuline, ou sous insuline basale pour une minorité. Il n'y a donc pas de résultats de perte de poids chez les personnes ayant un diabète de type 2 et sous insulinothérapie intensive (c'est-à-dire prenant à la fois une insuline basale et une insuline rapide au moment des repas). La comparaison la plus pertinente montre une perte de poids de -5,5 kg avec M1Pram à 16 semaines chez les personnes diabétiques de type 1, comparable à celle obtenue par Ozempic et Mounjaro chez les diabétiques de type 2 qui sont uniquement sous insuline basale (respectivement – 4,5 kg et -5,6 kg).

En conclusion, nous affichons des chiffres de perte de poids comparables à ceux des meilleurs traitements tout en étant les seuls à développer un traitement de l'obésité pour les personnes sous insulinothérapie intensive."

Boursorama : Dans un tel paysage, quel est le potentiel commercial de M1Pram ?

Olivier Soula : "M1Pram s'adresse en premier lieu aux personnes atteintes de diabète de type 1 qui n'ont aujourd'hui pas d'option thérapeutique pour combattre le surpoids (qui est lui-même favorisé par la prise quotidienne d'insuline).

Il faut ajouter que de nombreuses personnes ayant un diabète de type 2 sont réticentes à initier un traitement à insuline rapide car ils savent que cela s'accompagnera d'une prise de poids, alors que cette population est déjà majoritairement en situation de surpoids. M1Pram leur permettrait de répondre à leur besoin d'intensification thérapeutique par ajout d'insuline rapide, tout en contribuant à leur faire perdre du poids.

Au total, M1Pram pourra répondre aux besoins thérapeutiques d'une population d'environ 40 millions de personnes dans le monde.

En considérant une hypothèse de parité de prix avec les traitements dédiés à la perte de poids et positionnés dans d'autres indications, nous estimons que M1Pram pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. Et, à ce jour, nous n'avons pas identifié de produit compétiteur à M1Pram."

Boursorama : Parallèlement aux ressources engrangées par Sanofi, vous avez-annoncé une levée de fonds de 10 millions d'euros. De quelle autonomie financière disposez-vous ?

Olivier Soula : "En considérant ces deux opérations qui font entrer 20 millions d'euros dans la Société et en réalisant un travail de priorisation sur nos projets, l'horizon de trésorerie s'étend à la fin du 2e trimestre 2024. En 2024, nous anticipons également l'encaissement de paiements d'étape de notre partenaire Tonghua Dongbao, d'un montant de 20 millions de dollars. Cette somme représente une portion des 80 millions de dollars encore prévus au contrat, en plus de redevances sur les ventes futures."

Boursorama : Vos actionnaires doivent-ils craindre le nouveau programme de convertibles ?

Olivier Soula : "Ce programme est réalisé avec Vester Finance selon les mêmes modalités que les précédents, à savoir : un versement unique à la signature de la totalité du montant, et une réalisation de l'opération via la conversion des obligations sur une échelle de temps possible jusqu'à 2 ans. L'intérêt de Vester est solidaire du nôtre : nous donner de la visibilité, en mettant les ressources immédiatement à notre disposition, et augmenter la valeur de l'entreprise afin d'augmenter leurs gains, et non pas créer de la dilution."

Boursorama : Quels sont les prochains RDV que vous pouvez donner à vos actionnaires ?

Olivier Soula : "Nous communiquerons nos résultats du second trimestre le 25 juillet (cf. calendrier financier) et prévoyons l'exécution de l'opération de financement avant la fin du mois de juillet. Nous espérons pouvoir annoncer rapidement des opérations transformantes pour la société, et nous organiserons de nouvelles rencontres avec nos actionnaires, en webconférences notamment, d'ici la fin de l'année."