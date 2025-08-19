Les Bourses européennes terminent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, portées par l'espoir d'un accord de paix en Ukraine et la perspective d'une potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.
Paris a grimpé de 1,21%, Londres a avancé de 0,34%, Francfort de 0,45%, et Milan de 0,89%.
Euronext CAC40
