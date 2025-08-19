 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 998,50
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Palo Alto Networks : les objectifs annuels dépassent les espérances du marché
information fournie par AOF 19/08/2025 à 16:57

(AOF) - Palo Alto Networks (+4,64% à 184,34 dollars) progresse à la Bourse de New-York après avoir communiqué hier des prévisions supérieures aux attentes du marché pour son exercice 2025/2026, en parallèle de la publication de ses résultats annuels 2024/2025. Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises vise des revenus entre 10,47 et 10,52 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent. Il est supérieur à l'estimation moyenne des analystes selon les données compilées par LSEG : 10,43 milliards de dollars.

Le groupe anticipe une marge opérationnelle hors GAAP dans la fourchette de 29,2 à 29,7%.

Le bénéfice net dilué par action non GAAP devrait se situer entre 3,75 et 3,85 dollars. Les analystes anticipent un bénéfice de 3,67 dollars par action.

Enfin, la marge de flux de trésorerie libre ajustée devrait être comprise entre 38 et 39%.

Au premier trimestre du prochain exercice, Palo Alto Networks s'attend à un chiffre d'affaires entre 2,45 et 2,47 milliards de dollars.

Concernant ses comptes de résultats sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels de l'entreprise américaine ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre 9,22 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes du groupe qui prévoyait des ventes dans une fourchette comprise entre 9,17 et 9,19 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel passe de 684 millions de dollars, à 1,24 milliard de dollars.

La marge brute ressort à 6,76 milliards de dollars, contre 5,96 milliards de dollars un an auparavant.

En revanche, le bénéfice net a reculé en passant de 2,57 milliards à 1,13 milliard de dollars. Par action, le bénéfice passe de 4,04 à 1,71 dollar sur un an.

Départ à la retraite de Nir Zuk

Outre ses résultats annuels, Palo Alto Networks a annoncé le départ de Nir Zuk, son fondateur, directeur technique (CTO) et membre du conseil d'administration. Ce dernier a pris sa retraite après avoir travaillé plus de 20 ans au sein de cette entreprise fondée en 2005.

Zuk sera remplacé à ce poste de CTO par Lee Klarich, directeur des produits (CPO). Il a été aussi nommé au conseil d'administration de l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PALO ALTO NETWORKS
184,4113 USD NASDAQ +4,68%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2025 à 16:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des autonomistes corses masqués et armés devant une cave viticole pendant une prise d'otages à Aléria, le 21 août 1975 en Haute-Corse ( AFP / STF )
    50 ans après Aléria, le nationalisme corse amène l'autonomie au Parlement
    information fournie par AFP 19.08.2025 17:58 

    Cinquante ans après les événements d'Aléria, acte de naissance sanglant du nationalisme corse moderne, les autonomistes ont obtenu que le Parlement étudie à l'automne un projet de loi constitutionnel visant à octroyer à l'île une "autonomie dans la République". ... Lire la suite

  • Des gendarmes évacuent un collègue blessé lors de leur intervention pour libérer six hommes pris en otage par des indépendantistes corses masqués et armés dans la cave à vin « Sovicor » à Aléria, en Corse, le 22 août 1975 ( AFP / STF )
    Les événements d'Aléria, acte de naissance sanglant du nationalisme corse moderne
    information fournie par AFP 19.08.2025 17:57 

    Il y a 50 ans à Aléria (Haute-Corse), l'occupation par des autonomistes de la cave viticole d'un rapatrié d'Algérie suivie d'un assaut des forces de l'ordre dans lequel deux gendarmes sont tués marque la naissance du nationalisme insulaire moderne. Le 21 août 1975, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 19.08.2025 17:53 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, portées par l'espoir d'un accord de paix en Ukraine et la perspective d'une potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Paris a grimpé de 1,21%, Londres a avancé de 0,34%, Francfort ... Lire la suite

  • Frédéric Péchier (c), médecin anesthésiste accusé d'avoir tué 12 patients, et son avocat, Randall Schwerdorffer (g), arrivent au palais de justice de Besançon, le 8 mars 2023 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    La défense fait planer le doute avant le procès de l'anesthésiste Péchier
    information fournie par AFP 19.08.2025 17:21 

    A trois semaines du procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, poursuivi pour 12 empoisonnements mortels, ses avocats ont dénoncé mardi leur faible rémunération, laissant planer le doute sur leur participation aux débats. Le procès de l'ancien médecin anesthésiste ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank