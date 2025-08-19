La valeur du jour à Wall Street - Palo Alto Networks : les objectifs annuels dépassent les espérances du marché

(AOF) - Palo Alto Networks (+4,64% à 184,34 dollars) progresse à la Bourse de New-York après avoir communiqué hier des prévisions supérieures aux attentes du marché pour son exercice 2025/2026, en parallèle de la publication de ses résultats annuels 2024/2025. Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises vise des revenus entre 10,47 et 10,52 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent. Il est supérieur à l'estimation moyenne des analystes selon les données compilées par LSEG : 10,43 milliards de dollars.

Le groupe anticipe une marge opérationnelle hors GAAP dans la fourchette de 29,2 à 29,7%.

Le bénéfice net dilué par action non GAAP devrait se situer entre 3,75 et 3,85 dollars. Les analystes anticipent un bénéfice de 3,67 dollars par action.

Enfin, la marge de flux de trésorerie libre ajustée devrait être comprise entre 38 et 39%.

Au premier trimestre du prochain exercice, Palo Alto Networks s'attend à un chiffre d'affaires entre 2,45 et 2,47 milliards de dollars.

Concernant ses comptes de résultats sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels de l'entreprise américaine ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre 9,22 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes du groupe qui prévoyait des ventes dans une fourchette comprise entre 9,17 et 9,19 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel passe de 684 millions de dollars, à 1,24 milliard de dollars.

La marge brute ressort à 6,76 milliards de dollars, contre 5,96 milliards de dollars un an auparavant.

En revanche, le bénéfice net a reculé en passant de 2,57 milliards à 1,13 milliard de dollars. Par action, le bénéfice passe de 4,04 à 1,71 dollar sur un an.

Départ à la retraite de Nir Zuk

Outre ses résultats annuels, Palo Alto Networks a annoncé le départ de Nir Zuk, son fondateur, directeur technique (CTO) et membre du conseil d'administration. Ce dernier a pris sa retraite après avoir travaillé plus de 20 ans au sein de cette entreprise fondée en 2005.

Zuk sera remplacé à ce poste de CTO par Lee Klarich, directeur des produits (CPO). Il a été aussi nommé au conseil d'administration de l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS