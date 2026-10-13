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Olivier Dubost de Cadalvène prend des responsabilités mondiales au sein de DWS
information fournie par Agefi Asset Management 13/10/2026 à 08:30

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Olivier Dubost de Cadalvène, responsable du bureau français de DWS depuis 2017, vient également d’être nommé à la tête du service Alternatives client coverage de DWS à l’échelle mondiale.

Cette nomination doit permettre « d’accélérer la croissance des activités alternatives de DWS dans le segment de la gestion privée et de la gestion de patrimoine ». Cette fonction supplémentaire s’inscrit dans le prolongement des responsabilités d’Olivier Dubost de Cadalvène en tant que responsable du bureau de DWS en France.

L’intéressé, qui a rejoint DWS en 2017, connaît bien le domaine des placements alternatifs pour avoir notamment travaillé au sein de Man GLG en tant que managing director, avec un périmètre couvrant Londres, Genève et Zurich. Il a aussi été directeur exécutif chez Goldman Sachs et directeur associé chez SG Warburg. Le communiqué note qu’il a « joué un rôle clé dans la levée de fonds pour les actifs privés en France et au Luxembourg et a réussi à développer la gestion de la clientèle de DWS au Moyen-Orient, notamment dans la succursale d’Abou Dhabi ».

L'Agefi

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