Oklo signe un accord avec le ministère de l'Énergie pour la construction d'une usine pilote de radio-isotopes ; les actions chutent

7 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, chutent de 1,87% à 93,55 dollars avant la mise sur le marché

** La société signe un accord avec le ministère américain de l'énergie pour la conception, la construction et l'exploitation d'une usine pilote de radio-isotopes dans le cadre du programme pilote de réacteurs

** OKLO déclare qu'elle utilisera l'installation pilote pour préparer de futures usines américaines produisant des radio-isotopes médicaux et de recherche

** OKLO a progressé de 266 % au cours de l'année écoulée