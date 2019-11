Offres publiques : EPC, Iliad, Euronext et Afone en vedette

Iliad, maison-mère de Free, lance une OPRA. (© Iliad)

Avec une OPA simplifiée en vue sur Explosifs et Produits Chimiques, un projet de rachat de la Bourse de Madrid par Euronext, une OPRA d'Iliad et une OPR d'Afone Participations, le marché continue sur sa lancée.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Explosifs et Produits Chimiques : OPA simplifiée en vue au prix de 429 euros par action. Les actionnaires d'E.J. Barbier, holding de contrôle détenant 67,46% du capital et 82,98% des droits de vote de la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques (EPC) ainsi que 3.777 parts de fondateur (soit 12,82% des parts), sont entrés en négociations exclusives avec Argos Wityu.

En cas de réalisation de cette opération, 4 Décembre SAS (société de reprise contrôlée par quatre fonds gérés par Argos) déposera une OPA simplifiée sur le solde du capital de cet expert de la démolition urbaine ou industrielle au prix de 429 euros par action et de 480 euros par part de fondateur. Le prix de 429 euros fait ressortir une décote de 48,9% par rapport au dernier cours coté. La reprise des négociations interviendra lundi 18 novembre 2019.

Iliad, maison-mère de Free, lance une OPRA de 1,4 milliard d'euros au prix de 120 euros par action. Ce prix fait ressortir une prime de 26% par rapport au cours du 11 novembre 2019 et une prime de 38% par rapport au cours moyen des trois mois précédant cette date. L'OPRA, qui portera sur un maximum de 19,7% du capital, sera intégralement financée par une augmentation de capital, avec délai de priorité pour les actionnaires d'Iliad. Le prix de souscription de l'augmentation de capital sera identique au