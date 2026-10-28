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(Ajouts: Wendy's, Macquarie, GE Vernova)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Trian Fund Management, dirigé par Nelson Peltz, a proposé de retirer Wendy's WEN.O de la cote dans le cadre d'une opération valorisant la chaîne de hamburgers à environ 1,4 milliard de dollars, selon un document réglementaire, ce qui constitue le dernier signe en date de la consolidation en cours dans le secteur alimentaire américain en difficulté.

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** La société australienne Macquarie MQG.AX a annoncé que sa branche d’investissement avait conclu un accord pour racheter des participations dans les sociétés sud-coréennes Gabia

079940.KQ et KINX 093320.KQ auprès de leurs principaux actionnaires, à respectivement 53 000 wons et 190 000 wons par action, pour un montant total non divulgué. nL3N46E0WG

** GE Vernova GEV.N a annoncé qu’elle allait racheter le fabricant d’équipements pour réseaux haute tension Trench Group dans le cadre d’une transaction de 9 milliards de dollars auprès de la société d’investissement Triton Partners, et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour la troisième fois consécutive. nL3N46E0ZO

** Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé avoir acquis une participation de 25 % dans 26 concessions d’exploration offshore exploitées par Chevron

CVX.N aux États-Unis. La valeur de la transaction n’a pas été divulguée. nFWN46D1XC

** Le gestionnaire mondial d’actifs alternatifs TPG TPG.O est en pourparlers pour racheter le groupe britannique de centres de données Ark à Elliott Investment Management pour une valeur estimée à environ 5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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** Ares Capital ARCC.O a annoncé mardi qu’il allait acquérir MidCap Financial Investment MFIC.O , filiale d’Apollo, dans le cadre d’une opération combinant actions et numéraire, pour une valeur d’entreprise d’environ 2,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne. nL3N46D0YQ

** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a déclaré avoir reçu une quatrième offre améliorée de 2,24 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars) de la part de la société de capital-investissement Warburg Pincus, ce qui a propulsé l’action du promoteur immobilier à son plus haut niveau depuis dix mois. nL3N46D295

** Intel INTC.O a accepté d’acquérir la société israélienne de logiciels d’informatique quantique Classiq pour environ 2,3 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46D139