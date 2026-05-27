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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Actualités DigitalBridge: AkzoNobel)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel < AKZO.AS >, a rejeté une offre publique d'achat en numéraire de 12,5 milliards d'euros (14,6 milliards de dollars) émanant de ses concurrents Nippon Paint < 4612.T > et Sherwin-Williams < SHW.N >,ce qui a fait grimper son action de 20 %.

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** Le gestionnaire d'actifs alternatifs DigitalBridge < DBRG.N > a annoncé avoir conclu un accord pour racheter ArcLight Capital Partners, un investisseur spécialisé dans les infrastructures énergétiques et électriques, dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,05 milliard de dollars.

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** Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners a cédé mardi l'intégralité de sa participation de 13,8 % dans la société énergétique espagnole Naturgy < NTG.MC >, d'une valeur d'environ 4 milliards d'euros (4,65 milliards de dollars) aux cours actuels du marché, par l'intermédiaire de Goldman Sachs, a indiqué la banque américaine.

nL8N4231GK

** Arthur J Gallagher a racheté Twin Elms, société basée à West Palm Beach, en Floride, a annoncé mardi le courtier en assurance.

nL6N4230O5

** Occidental Petroleum < OXY.N > acquiert une participation de 10 % dans le bloc d'exploration en eaux profondes d'Exxon Mobil < XOM.N > au large de Trinité-et-Tobago, selon deux personnes proches du dossier.

nL1N4220IK

(1 $ = 0,8587 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AKZO NOBEL
62,7800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
CVC CPTL
13,4700 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
EXXON MOBIL
148,030 USD NYSE -1,22%
GOLDMAN SACHS GR
996,610 USD NYSE +0,15%
Gaz naturel
3,04 USD NYMEX +5,04%
NIPPON PAINT HD
6,0000 USD OTCBB 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,890 USD NYSE -0,99%
Pétrole Brent
97,12 USD Ice Europ +2,25%
Pétrole WTI
91,35 USD Ice Europ +2,19%
SHERWIN-WILLIAMS
309,995 USD NYSE -0,39%
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