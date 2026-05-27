information fournie par Boursorama avec AFP • 27/05/2026 à 17:11

Chine: les entreprises européennes à la peine, mais un espoir d'accalmie (rapport)

Pékin. ( AFP / JADE GAO )

Les filiales en Chine des entreprises européennes ont subi une nouvelle année de dégradation des conditions d'activité, mais des signaux laissent entrevoir de timides embellies, indique une enquête publiée mercredi.

Sur les 549 sondés d'une enquête annuelle sur l'environnement des affaires, réalisée par la Chambre de commerce de l'Union européenne (UE) en Chine, 68% ont déclaré que les conditions étaient devenues "plus difficiles" l'année écoulée.

C'est la cinquième année consécutive qu'une majorité estime que le climat s'est dégradé.

"Le ralentissement de l'économie chinoise est la principale difficulté que les sondés citent comme risquant d'affecter leurs futures activités", indique la Chambre.

La Chine peine à consolider sa reprise économique post-Covid, notamment en raison d'une consommation atone.

Ce ralentissement de l'activité coïncide avec des tensions géopolitiques, notamment les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, sources d'incertitudes pour les entreprises internationales.

Parmi les difficultés propres aux entreprises européennes en Chine: une guerre des prix dans le secteur automobile, des obstacles réglementaires, l'endettement des collectivités locales et une crise du secteur immobilier, précise l'enquête.

Mais elle nuance: "l'intensité de la dégradation de la confiance dans l'environnement des affaires en Chine s'est atténuée sur plusieurs indicateurs clés" par rapport à l'année précédente, une première depuis l'après-Covid.

Ainsi, pour la première fois depuis cinq ans, la part de sondés estimant que les conditions sont devenues plus politisées durant les 12 derniers mois est passée sous la barre des 50%.

Par ailleurs, 17% se disent "optimistes" quant à leurs perspectives de rentabilité pour les deux prochaines années. C'est peu, mais mieux que les 12% de l'enquête précédente - et la première hausse annuelle depuis 2021.

"Il est trop tôt pour parler de tournant", a déclaré Jens Eskelund, le président de la Chambre, lors d'une conférence de presse précédant la publication de l'enquête.

"La confiance des entreprises s'est dégradée cinq années de suite" mais "certains indicateurs suggèrent que la situation a peut-être évolué", a-t-il souligné.

Selon lui, cette potentielle amorce de changement tient en partie à l'accoutumance: les entreprises s'habituent aux chocs, de la pandémie aux guerres, en passant par les soubresauts de la relation commerciale sino-américaine.

"Il y a une forme de lassitude", d'après M. Eskelund.

"Ces 12 derniers mois ont montré que le monde est devenu encore plus instable qu'avant, et que la Chine (représente) peut-être un havre de calme et de prévisibilité relative", a-t-il dit.