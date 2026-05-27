Le directeur général de JPMorgan prévoit une hausse des dépenses ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte) par Nupur Anand et Manya Saini

Les dépenses de JPMorgan Chase pour cette année pourraient être supérieures d'un milliard de dollars aux estimations précédentes, a déclaré mercredi le directeur général Jamie Dimon.

La banque a revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année 2026, les portant à environ 106 milliards de dollars contre 105 milliards précédemment, invoquant de meilleurs résultats commerciaux.

Son action a reculé de 2,5 % lors des échanges matinaux.

Stephan Biggar, d'Argus Research, a déclaré que toute augmentation des dépenses inquiétait le marché. “La banque a également averti qu'elle enregistrait des bénéfices supérieurs aux prévisions, ce qui pourrait également entraîner une pause sur le marché”, a-t-il ajouté.

Les commissions de la banque d'investissement de JPMorgan Chase pourraient augmenter de 10 % ou plus au deuxième trimestre, a déclaré M. Dimon lors d'une conférence d'investisseurs mercredi, ajoutant que de nombreuses “transactions importantes” étaient en cours de discussion.

Les opérations de fusion-acquisition à Wall Street ont repris de la vigueur en 2026, la confiance des entreprises restant solide dans un contexte d’économie américaine résiliente, d’assouplissement des conditions de financement et d’appétit croissant des conseils d’administration pour les acquisitions et les levées de fonds importantes.

Bien que le conflit au Moyen-Orient et les turbulences du marché, alimentées par la crainte que l'IA ne perturbe les entreprises de logiciels traditionnelles, aient suscité une certaine prudence en début d'année, les dirigeants bancaires de premier plan ont continué de mettre en avant un carnet de commandes bien rempli et un engagement fort de la part des clients.

“L'activité ECM (Equity Capital Markets) va être énorme cette année”, a déclaré M. Dimon lors de la Bernstein Strategic Decisions Conference à New York. “Je pense que les promoteurs sont très occupés. Les entreprises sont très occupées. Il y a beaucoup d'exubérance sur le marché.”

L'activité de marché de la plus grande banque américaine, qui inclut ses opérations de trading, est également en passe d'enregistrer une croissance de 11 % au cours du trimestre actuel et pourrait afficher des résultats “légèrement supérieurs” à ces prévisions, a-t-il ajouté.

OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

Plusieurs grandes banques ont fait part de leur volonté de renforcer leur position concurrentielle par le biais d'acquisitions, en développant leurs capacités technologiques et en gagnant en envergure dans des domaines en forte croissance tels que la gestion de patrimoine et les paiements.

JPMorgan Chase a réalisé plusieurs acquisitions importantes au fil des ans et a réussi à intégrer ces activités. Notamment, en 2023, elle a accepté de racheter First Republic Bank dans le cadre d’une opération qui a mis fin à la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

“Il est important d’étudier les possibilités d’acquisition et je pense qu’il pourrait y avoir des opportunités; nous restons donc à l’affût”, a déclaré M. Dimon.

“Je pense qu’il pourrait y avoir, dans les deux prochaines années, une opportunité d’investir entre 10 et 20 milliards de dollars dans une acquisition.”