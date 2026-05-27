La République tchèque commande 11 hélicoptères Airbus H145

information fournie par Boursorama avec AFP • 27/05/2026 à 17:05

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

La République tchèque a commandé 11 hélicoptères Airbus H145 pour moderniser sa flotte, a annoncé mercredi le constructeur européen.

La commande est destinée au ministère de l'Intérieur, pour "les opérations de police et maintien de l'ordre, de recherche et de sauvetage, et les missions médicales d'urgence", a précisé Airbus dans un communiqué.

"La police tchèque étant actuellement équipée du H135, la transition vers le H145 est l'étape suivante logique dans l'évolution de sa flotte", a commenté le directeur Europe d'Airbus Helicopters, Thomas Hein.

Airbus a rappelé que pour les opérations civiles, le H145 équipait déjà "plusieurs polices d'États fédérés en Allemagne, la gendarmerie française et les gardes-frontières de la Lituanie".

Plus de 1.800 hélicoptères de la famille H145, appréciés pour leur faible niveau sonore, sont en service dans le monde.

La branche Airbus Helicopters profite de la vigueur du marché militaire, dopée par les commandes de nombreux États. Elle conçoit et fabrique aussi des drones tactiques.