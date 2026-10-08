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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** BAM Groep BAMN.AS a conclu un accord en vue d'acquérir

A.Hak , un spécialiste privé des infrastructures souterraines, pour une valeur d'entreprise de 504 millions d'euros (565 millions de dollars), a annoncé le constructeur néerlandais.

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** La fusion proposée par Anglo American AAL.L avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO , d’un montant de 54 milliards de dollars, ainsi que la vente de ses activités brésiliennes dans le nickel, sont devenues des cas d’école pour naviguer dans les complexités géopolitiques alors qu’elles attendent l’autorisation des autorités de la concurrence, a déclaré mercredi le directeur général Duncan Wanblad.

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** La BBC et Channel 4, deux chaînes britanniques, ont mené des discussions préliminaires avec le gouvernement au sujet d’un rapprochement plus large de certaines de leurs activités, ont indiqué deux personnes directement au courant des discussions, ce qui pourrait entraîner un remaniement des chaînes publiques du pays.

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** La holding de l’entrepreneur italien Francesco Gaetano Caltagirone a déclaré jeudi qu’elle voterait contre les propositions de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BPMS.MI visant à acquérir Banco BPM BAMI.MI et Banca Generali BGN.MI.

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