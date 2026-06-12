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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Roku, Holcim, Gamma Communications et Exxon Mobil Corp)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à20 h 00 GMT:

** La plateforme de streaming Roku ROKU.O est en pourparlers pour se vendre, y compris dans le cadre d'un éventuel partenariat avec un groupe de médias, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** Le deuxième cimentier mondial Holcim HOLN.S a obtenu l'autorisation de l'UE en matière de concurrence pour son acquisition, d'un montant de 1,85 milliard d'euros (2,14 milliards de dollars), du fabricant allemand de systèmes de murs Xella, après s'être engagé à céder une activité roumaine, a déclaré vendredi la Commission européenne.

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** La société de capital-investissement Oakley Capital a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre sur Gamma Communications GAMA.L , se retirant ainsi de la course pour le rachat de l'opérateur de télécommunications britannique.

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** Exxon Mobil Corp XOM.N étudie des cibles d'acquisition potentielles, dont le groupe australien Woodside Energy

WDS.AX , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** Le projet du milliardaire chinois Wang Yusuo de prendre le contrôle total d'ENN Energy < 2688.HK > par l'intermédiaire de son principal actionnaire, ENN Natural Gas < 600803.SS >, a échoué, faisant capoter une opération qui valorisait la société cotée à Hong Kong à 11,6 milliards de dollars.

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** United Community Banks < UCB.N > a annoncé qu’elle céderait son activité de financement d’équipements à la société d’investissement alternatif Wafra pour 1,9 milliard de dollars, la banque régionale souhaitant se recentrer sur son cœur de métier.

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** Warburg Pincus prévoit de lancer une offre publique d'achat pour acquérir le fournisseur japonais de logements étudiants J.S.B. < 3480.T > pour 1,2 milliard de dollars, a déclaré la société américaine de capital-investissement.

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** Rabobank, ING < INGA.AS > et Crédit Agricole < CAGR.PA > sont toutes intéressées par l'acquisition d'une participation dans la banque publique belge Belfius, alors que le gouvernement prévoit une cession partielle, ont rapporté les journaux belges L'Echo et De Tijd, citant des sources.

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** Barclays < BARC.L > a accepté d'acquérir GoHenry, une plateforme de gestion financière destinée aux 6-18 ans, a annoncé la banque britannique, qui cherche à attirer davantage de clients issus de ménages aisés sur son marché domestique.

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** Woodside Energy < WDS.AX > a exercé son droit de préemption pour acquérir la participation de 10,67 % détenue par PetroChina < 601857.SS > dans les gisements de gaz de Browse, au large des côtes de l'Australie occidentale, a déclaré la société, bloquant ainsi un accord conclu avec la société japonaise Inpex < 1605.T >.

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** La société d'investissement américaine Elliott Advisors a rejoint les soumissionnaires envisageant le rachat de The Very Group dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le distributeur en ligne britannique à 2 milliards de livres sterling (2,67 milliards de dollars), a rapporté Sky News jeudi.

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(1 $ = 0,8644 euro)

Fusions / Acquisitions

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147,010 USD NYSE +0,35%
GAMMA COMMUN
931,000 GBX LSE -2,72%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX 0,00%
HOLCIM
74,560 CHF Swiss EBS Stocks +3,15%
ING GROUP
25,960 EUR Euronext Amsterdam +3,55%
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WOODSIDE ENER
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