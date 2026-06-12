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Le département américain de la Justice autorise l'acquisition de Warners Bros par Paramount - Politico
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 22:55

PHOTO DE FICHIER : Terrain du studio Warner Bros. à Burbank

PHOTO DE FICHIER : Terrain du studio Warner Bros. à Burbank

La division antitrust ​du département américain de la Justice a autorisé l'acquisition ​par Paramount Skydance de Warner ​Bros <Discovery WBD.O> ⁠pour un montant de ‌110 milliards de dollars (93 millions d'euros), a rapporté ​vendredi ‌Politico, citant deux ⁠personnes ayant connaissance du dossier.

Les responsables du département ⁠de la ‌Justice ont estimé que ⁠la transaction ne ‌représentait pas une ⁠menace pour la concurrence, ⁠selon les ‌sources.

Politico a rapporté, en ​citant ‌une source, que le ministère avait approuvé ​la fusion sans exiger de cessions, ⁠de mesures correctives comportementales ni de concessions.

(Reportage d'Ismail Shakil et Daphne Psaledakis; Zhifan Liu pour la ​version française)

Fusions / Acquisitions
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