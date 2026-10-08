((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: iFood, Viatris, Alliant Insurance Services, Equal Parts, Pen Underwriting (Arthur J. Gallagher), Crédit Agricole)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 13 h 30 GMT:

** L'application brésilienne de livraison iFood, détenue par le groupe d'investissement néerlandais Prosus PRX.AS , serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir le prestataire de services sociaux Caju, a rapporté jeudi Valor Econômico, citant des sources anonymes.

nL6N45U0QY

** Le laboratoire pharmaceutique Viatris VTRS.O va racheter Pacira BioSciences PCRX.O pour 1,65 milliard de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, ajoutant ainsi deux traitements antidouleur non opioïdes à son portefeuille, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

nL4N45U0X2

** Alliant Insurance Services a racheté Melcher & Prescott, société basée à Laconia, dans le New Hampshire, renforçant ainsi sa présence dans le nord-est des États-Unis, a indiqué jeudi le courtier.

nL6N45U0TR

** Equal Parts, groupe de consolidation de courtiers spécialisé dans l’intelligence artificielle, a annoncé mercredi avoir acquis El Valle Insurance, Archer Insurance Solutions et Loma Portal Insurance au cours du troisième trimestre.

nL6N45U0EF

** Pen Underwriting, filiale d’Arthur J Gallagher, a racheté Ornella Underwriting Limited, basée à Wexford, en Irlande, a annoncé mercredi le courtier.

nL6N45U0KW

** Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole

CAGR.PA , a déclaré jeudi que la banque française ne céderait pas sa participation de 29,3 % dans Banco BPM BAMI.MI dans le cadre de l’offre publique d’achat lancée par Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI .

nS8N4380AD

** BAM Groep BAMN.AS a accepté d'acquérir A.Hak dans le cadre d'une opération valorisant ce spécialiste privé des infrastructures souterraines à 504 millions d'euros (565 millions de dollars), a indiqué l'entreprise de construction néerlandaise.

nL6N45U0A0

** La fusion proposée par Anglo American AAL.L avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO , d’un montant de 54 milliards de dollars, ainsi que la vente de ses activités brésiliennes dans le nickel, sont devenues des cas d’école pour naviguer dans les complexités géopolitiques alors qu’elles attendent l’autorisation des autorités de la concurrence, a déclaré mercredi le directeur général Duncan Wanblad.

nL8N45T1LE

** La BBC et Channel 4, deux chaînes britanniques, ont mené des discussions préliminaires avec le gouvernement au sujet d’un rapprochement plus large de certaines de leurs activités, ont indiqué deux personnes directement au courant des discussions, ce qui pourrait entraîner un remaniement des chaînes publiques du pays.

nL6N4590ZP

** La holding de l’entrepreneur italien Francesco Gaetano Caltagirone a déclaré jeudi qu’elle voterait contre les propositions de Monte dei Paschi di Siena (, MPS,) BPMS.MI ) visant à acquérir Banco BPM ( BAMI.MI ) et Banca Generali (BGN.MI).

nL8N45U0BR