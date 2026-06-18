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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 09h30 GMT:

** Le groupe français de cosmétiques L'Oréal OREP.PA va acquérir une participation majoritaire dans la société indienne Innovist, a-t-il annoncé, dans le but de renforcer sa présence sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde.

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** La société britannique Intertek ITRK.L a conclu un accord en vue de son rachat par la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST pour un montant d'environ 10,9 milliards de livres sterling (14,5 milliards de dollars), dette comprise, ont indiqué les deux entreprises.

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** Le fonds de capital-investissement EQT acquiert la société spatiale berlinoise Exolaunch, qui aide les entreprises du secteur des satellites à mettre leurs engins en orbite en s'associant à des opérateurs de fusées tels que SpaceX , la société d'Elon Musk.

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** La société chinoise Yangtze Memory Technologies Holdings, société mère du premier fabricant de puces de mémoire flash Yangtze Memory Technologies (YMTC), a cédé sa participation de 39 % dans Wuhan Xinxin Integrated Circuit à une entité d’investissement spécialisée dans les puces et contrôlée par les autorités locales, a indiqué l’autorité de régulation du marché de la municipalité de Chongqing dans un communiqué.

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** KKR est en négociations avancées pour acquérir une participation majoritaire dans les activités indiennes de la société suédoise Medicover MCOVb.ST pour au moins 1 milliard de dollars, a déclaré une source directement informée du dossier. Cette opération permettrait à KKR de renforcer son engagement dans le secteur de la santé au sein du pays le plus peuplé du monde.

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** Carro, la plateforme en ligne de vente de voitures basée à Singapour, a racheté la plateforme australienne de voitures d’occasion CarPlace, marquant ainsi son entrée sur le marché australien et étendant sa présence à huit marchés, a annoncé la société.

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** Biogen BIIB.O a conclu un accord en vue d’acquérir la société privée de biotechnologie RayThera pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les deux entreprises, alors que le laboratoire pharmaceutique coté aux États-Unis cherche à élargir son portefeuille de produits en immunologie.

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