Alstom annonce moderniser deux axes ferroviaires "stratégiques" en Egypte

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Un consortium de trois entreprises, composé du constructeur français Alstom et de deux sociétés égyptiennes du BTP, ont annoncé jeudi avoir signé des contrats pour la modernisation de deux axes ferroviaires "stratégiques" en Egypte, pour une valeur de 690 millions.

Sur cette somme, la part d'Alstom représente environ 300 millions d'euros et le reste sera partagé entre les deux entreprises égyptiennes spécialisées dans le bâtiment, Rowad Modern Engineering et Concrete Plus, a précisé Alstom dans un communiqué.

Le projet, signé en partenariat avec les chemins de fer nationaux égyptiens, doit permettre de "renforcer les flux commerciaux en Egypte", a poursuivi le constructeur français, tout en "améliorant la connectivité entre les nouveaux ports secs, les zones industrielles et les principaux ports maritimes".

Il comprend la modernisation de deux axes ferroviaires. Le premier, reliant la ville du 6 octobre, situé à l'ouest de l'air urbaine du Caire, et Alexandrie, une ville portuaire, à 200 kilomètres au nord de l'Egypte, doit couter 550 millions d'euros, dont 240 reviendront à Alstom.

Le second corridor, localisé à l'est du Caire et dont les rénovations représentent une valeur de 140 millions d'euros, dont 60 millions pour Alstom, s'étend de Belbes à la Ville du 10 de Ramadan, une trentaine de kilomètres plus loin.

Les deux projets doivent débuter le 1er juillet 2026 et s'étendre sur trois ans.