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La CGT de Renault s'oppose à "l'orientation militaire" du groupe
information fournie par Boursorama avec AFP 18/06/2026 à 13:34

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le groupe CGT de Renault a protesté jeudi contre les projets militaires présentés cette semaine par le constructeur automobile lors du salon Eurosatory, qui selon lui "choque de nombreux salariés de l’entreprise".

Renault a annoncé lundi et mardi deux projets avec le groupe de défense Thales, l'un pour produire des véhicules multimissions pouvant servir de poste de commandement mobile, l'autre pour produire en série le drone explosif "Toutatis" de Thales dès 2027.

"La CGT-Renault s'oppose à l'orientation militaire de l'entreprise. Profiter de la marche à la guerre ne sera jamais bénéfique aux travailleurs", déclare le syndicat dans un communiqué.

"Contrairement à ce qu'a déclaré François Provost au journal Le Monde dans son édition du 16 juin 2026", indique le syndicat, cette décision ne "bénéficie pas du +plein soutien des salariés de Renault+".

"Les discussions dans les bureaux et les ateliers démontrent que de nombreux salariés refusent cette orientation car ils sont rentrés chez Renault pour fabriquer des voitures, pas des armes", poursuit la CGT.

"Ce sont d'ailleurs bien ces réticences qui ont obligé la direction générale à avancer masquée sur le sujet, infusant petit à petit leur orientation vers la production d'armes".

Le syndicat s'insurge en particulier de l'annonce de la production du drone de Thales, dont le PDG Patrice Caine a déclaré à la presse que ce drone "a d'abord vocation à être vendu à l'international", alors que le DG de Renault François Provost aurait assuré en interne travailler uniquement sur des contrats de l'armée française, selon la CGT.

Elle estime aussi que les syndicats n'ont été informés que tardivement de ces projets lors d'une réunion d'information le 17 juin, après les annonces du groupe à la presse.

Après avoir annoncé en février un premier projet dans la défense, la production avec l'entreprise Turgis Gaillard d'un grand drone baptisé Chorus qui sera fabriqué en série dans l'usine Renault du Mans, le constructeur automobile avait précisé que les salariés participants étaient recrutés sur la base du volontariat et qu'il avait reçu davantage de candidatures que de postes ouverts.

Automobile / Equipementiers

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3 commentaires

  • 14:47

    starlion, tu es vacciné je pense non?

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