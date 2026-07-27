((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: La Caisse, Expand Energy, Goldman Sachs Mises à jour:)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** La société de capital-investissement Cinven et le groupe d'investissement mondial La Caisse ont convenu d'acquérir conjointement une participation majoritaire dans l'agence de souscription spécialisée Optio auprès de Preservation Capital Partners, a annoncé la société.

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** Expand Energy < EXE.O > a annoncé son intention d’acquérir Twin Eagle Holdings, distributeur privé de gaz naturel, auprès de Five Point Infrastructure pour 1,25 milliard de dollars, afin de développer ses activités de distribution en Amérique du Nord.

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** La branche de capital-investissement de Goldman Sachs a convenu d’acquérir le contrôle du fabricant italien d’équipements médicaux Numantec auprès de White Bridge Investment, ont annoncé les sociétés, misant ainsi sur une activité générant des revenus stables dans un contexte d’incertitude macroéconomique.

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** Le distributeur d’énergie irlandais DCC Energy < DCC.L > a accepté une cession de 5,75 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) (XX,XX milliards d'euros) à un consortium de sociétés de capital-investissement américaines, KKR < KKR.N > et Energy Capital Partners, dans le cadre d’une nouvelle opération de rachat par des investisseurs étrangers d’une société cotée au Royaume-Uni cette année.

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** Rio Tinto < RIO.AX > a annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement de l’Australie-Occidentale pour céder leurs participations dans la coentreprise exploitant l’usine de dessalement d’eau de mer de Dampier à Yindjibarndi WaterCo.

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** La société d'immunologie belgo-néerlandaise argenx < ARGX.BR > va racheter Forte Biosciences < FBRX.O > afin d'ajouter à son portefeuille le médicament expérimental FB102 destiné au traitement des maladies auto-immunes, a indiqué la société.

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** Le gestionnaire d’actifs australien Perpetual < PPT.AX > a déclaré avoir reçu une offre plus élevée, à 2,55 milliards de dollars australiens (1,78 milliard de dollars) (XX,XX milliards d'euros), de la part de la société suédoise de capital-investissement EQT AB < EQTAB.ST >, après avoir rejeté deux offres précédentes ce mois-ci.

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** La société britannique Serica Energy < SQZ.L > a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d’acquérir Pharos Energy < PHARP.L >, un autre producteur de pétrole et de gaz, dans le cadre d’une transaction en numéraire évaluée à environ 145,7 millions de livres sterling (194,07 millions de dollars) (XX,XX millions d'euros).

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