((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Exail Technologies, Byju, Unilever)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13h30 GMT:

** Le fabricant français de drones marins Exail Technologies a entamé des négociations en vue d'une éventuelle cession de son activité au constructeur français de moteurs d'avion Safran, au prix de 128,5 € par action, ont indiqué les deux sociétés.

nL1N42Y0EM

** Les créanciers internationaux de Byju sont en pourparlers pour prendre une participation d’environ 30% dans l’une de ses sociétés éducatives détenues en partie, en échange de l’abandon de toutes les poursuites judiciaires à l’encontre du fondateur de la société indienne, Byju Raveendran, ont indiqué deux sources directement informées.

nL4N42Y0IV

** Unilever ULVR.L envisage de faire une offre sur Thorne, un fabricant américain de compléments alimentaires évalué à près de 4 milliards de dollars, selon le Financial Times, alors que le groupe de biens de consommation accélère sa réorientation vers les marques de beauté et de bien-être.

nL4N42Y0R2

** ON Semiconductor Corp < ON.O > a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Synaptics < SYNA.O > dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour, alors que le fabricant de puces cherche à étendre sa présence dans les appareils dotés d’intelligence artificielle et ce qu’on appelle l’IA physique. nL4N42X204

** King Risk Partners a racheté Perry Insurance Agency, une agence d’assurance basée à North Andover, dans le Massachusetts, a annoncé jeudi cette société de courtage américaine.

nL6N42X0TI

** La société texane Higginbotham a racheté Turbeville Insurance Agency, un courtier indépendant basé à Columbia, en Caroline du Sud, qui compte quatre agences dans l’État, tout en étendant sa présence dans le sud de la Géorgie grâce à l’acquisition de Blanton & Griffin. nL6N42X18D