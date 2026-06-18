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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Manus et Accenture; mise à jour concernant Intertek)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Les premiers investisseurs chinois de la start-up d'IA Manus prévoient de racheter la société à Meta META.O au prix de 2 milliards de dollars payé par la société mère de Facebook, a rapporté The Information, citant deux personnes directement informées du dossier.

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** Le cabinet de conseil Accenture ACN.N a annoncé qu’il allait acquérir une participation majoritaire dans Dragos et racheter intégralement runZero et NetRise dans le cadre d’une opération combinée évaluée à 4,18 milliards de dollars.

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** La société de tests de produits Intertek ITRK.L a accepté d’être privatisée par la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST pour environ 10,9 milliards de livres sterling (14,5 milliards de dollars), dette comprise, ont annoncé les entreprises à l’issue de plusieurs mois de négociations.

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** Le groupe français de cosmétiques L'Oréal OREP.PA va acquérir une participation majoritaire dans la société indienne Innovist, a-t-il annoncé, dans le but de renforcer sa présence sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde.

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** Le fonds de capital-investissement EQT acquiert la société spatiale berlinoise Exolaunch, qui aide les entreprises du secteur des satellites à se lancer en orbite en s'associant à des opérateurs de fusées tels que SpaceX , dirigée par Elon Musk.

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** La société chinoise Yangtze Memory Technologies Holdings, maison mère du premier fabricant de puces de mémoire flash Yangtze Memory Technologies (YMTC), a cédé sa participation de 39 % dans Wuhan Xinxin Integrated Circuit à une entité d’investissement spécialisée dans les puces et contrôlée par les autorités locales, a indiqué l’autorité de régulation du marché de la municipalité de Chongqing dans un communiqué.

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** KKR est en négociations avancées pour acquérir une participation majoritaire dans les activités indiennes de la société suédoise Medicover MCOVb.ST pour au moins 1 milliard de dollars, a déclaré une source directement informée du dossier. Cette opération permettrait à KKR de renforcer son engagement dans le secteur de la santé au sein du pays le plus peuplé du monde.

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** Carro, la plateforme en ligne de vente de voitures basée à Singapour, a racheté la plateforme australienne de voitures d’occasion CarPlace, marquant ainsi son entrée sur le marché australien et étendant sa présence à huit marchés, a annoncé la société.

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** Biogen BIIB.O a conclu un accord en vue d’acquérir la société privée de biotechnologie RayThera pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les deux entreprises, alors que le laboratoire pharmaceutique coté aux États-Unis cherche à élargir son portefeuille de produits dans le domaine de l’immunologie.

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