Succès pour la 10ème offre d'actionnariat salarié de Verallia

Verallia, troisième producteur mondial de l'emballage en verre, clôture avec succès sa 10ème offre d'actionnariat salarié. Le 18 juin 2026, plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays différents se sont associés au développement et à la performance du groupe, en souscrivant à cette opération. Pour la première fois, Verallia a décidé d'élargir son offre à 0,7% du capital, contre 0,5% les années précédentes. Ce programme permet à chacun de bénéficier de conditions exclusives avec une décote sur le prix de l'action et un plan d'abondement favorable.

Dans la continuité des précédentes, cette 10ème édition confirme le succès de la stratégie RSE du groupe. Plus de 3 000 salariés, soit 35% des effectifs éligibles dans 9 pays, ont investi dans le groupe, bénéficiant d'un prix de souscription unitaire avantageux de 18,29 euros. L'investissement total des salariés (incluant l'abondement de la société) s'élève ainsi à plus de 12,5 MEUR.

Au 18 juin 2026, 683 967 actions ordinaires nouvelles, représentant près de 0,54% du capital social et des droits de vote, ont été émises par la société.

Depuis leur création, ces opérations ont permis de proposer plus de 7% du capital aux collaborateurs du groupe qui détiennent désormais 4,49% du capital de la société.