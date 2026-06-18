 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Succès pour la 10ème offre d'actionnariat salarié de Verallia
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 18:16

Verallia, troisième producteur mondial de l'emballage en verre, clôture avec succès sa 10ème offre d'actionnariat salarié. Le 18 juin 2026, plus de 3 000 collaborateurs dans 9 pays différents se sont associés au développement et à la performance du groupe, en souscrivant à cette opération. Pour la première fois, Verallia a décidé d'élargir son offre à 0,7% du capital, contre 0,5% les années précédentes. Ce programme permet à chacun de bénéficier de conditions exclusives avec une décote sur le prix de l'action et un plan d'abondement favorable.

Dans la continuité des précédentes, cette 10ème édition confirme le succès de la stratégie RSE du groupe. Plus de 3 000 salariés, soit 35% des effectifs éligibles dans 9 pays, ont investi dans le groupe, bénéficiant d'un prix de souscription unitaire avantageux de 18,29 euros. L'investissement total des salariés (incluant l'abondement de la société) s'élève ainsi à plus de 12,5 MEUR.

Au 18 juin 2026, 683 967 actions ordinaires nouvelles, représentant près de 0,54% du capital social et des droits de vote, ont été émises par la société.

Depuis leur création, ces opérations ont permis de proposer plus de 7% du capital aux collaborateurs du groupe qui détiennent désormais 4,49% du capital de la société.

Valeurs associées

VERALLIA
19,4800 EUR Euronext Paris -2,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
78,17 -0,62%
CAC 40
8 467,98 +0,44%
CAPGEMINI
89 -8,87%
STELLANTIS
5,57 -3,65%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank