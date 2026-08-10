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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 23:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Jazz Pharmaceuticals, BP, Verisk et Barrick Mining)

10 août - Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 21 h 15 GMT :

** Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O a annoncé son intention d'acquérir la société privée Actio Biosciences dans le cadre d'une opération évaluée jusqu'à 1,32 milliard de dollars.

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** BP BP.L a accepté de céder une participation de 20 % dans la partie vénézuélienne du gisement transfrontalier de gaz naturel de Cocuina-Manakin à la société publique de Trinité-et-Tobago, National Gas Company (NGC), ont indiqué deux sources proches du dossier.

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** Un juge de la Cour de chancellerie du Delaware a ordonné à Verisk de poursuivre l’acquisition, pour 2,35 milliards de dollars, du fabricant de logiciels pour la toiture AccuLynx, estimant que la décision de la société d’analyse de données de mettre fin à l’opération était invalide.

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** Barrick Mining ABX.TO B.N a conclu un accord de 1,95 milliard de dollars avec Newmont NEM.N pour régler leurs différends concernant Nevada Gold Mines.

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** Le constructeur de taxis aériens Archer Aviation < ACHR.N >> a conclu un accord en vue d’acquérir Wisk Aero, la division d’avions électriques de Boeing < BA.N >>, ainsi que deux filiales associées; en échange, il cédera à Boeing une participation de près de 20 % dans la société issue de la fusion, ont indiqué les entreprises. nL4N4470T1

** Un consortium dont fait partie Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, est sur le point de conclure un accord en vue d’ acquérir une participation d’environ un tiers dans le club de Premier League de Liverpool, ont rapporté plusieurs médias.

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** La société de capital-investissement Bernhard Capital Partners, spécialisée dans les infrastructures et les services, a annoncé qu’elle allait racheter Bowman Consulting Group < BWMN.O >> dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1 milliard de dollars, dette comprise.

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** Le fabricant de systèmes de détection Teledyne Technologies < TDY.N >> a accepté d’acquérir Varex Imaging < VREX.O >> pour 18,90 dollars par action, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,1 milliard de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

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** Safe Harbor Marinas, filiale de Blackstone Infrastructure et premier propriétaire et exploitant mondial de ports de plaisance, est sur le point de conclure un accord de 1,5 milliard de dollars pour acquérir MarineMax < HZO.N >>, ont indiqué des sources proches du dossier.

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** Ryman Hospitality Properties < RHP.N >> a conclu un accord en vue d’acquérir le Grande Lakes Orlando Resort, en Floride, pour 1,38 milliard de dollars auprès de Trinity Investments, une opération qui renforce la présence de cette société d’investissement immobilier spécialisée dans l’hôtellerie sur le marché haut de gamme des loisirs et des voyages de groupe.

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** La pop star américaine Beyoncé a pris le contrôle total de la marque de whisky SirDavis après que le groupe français de luxe LVMH < LVMH.PA >> lui a cédé sa participation, a annoncé LVMH, confirmant ainsi les informations parues précédemment dans la presse spécialisée.

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** Serica Energy < SQZ.L >> ne relancera pas son offre de rachat de 145,7 millions de livres sterling (196,59 millions de dollars) sur le producteur de pétrole et de gaz Pharos Energy < PHARP.L >>, a déclaré la société britannique, quelques jours après que la société israélienne Ratio Petroleum < RTPTp.TA >> eut présenté une offre de rachat plus élevée.

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** La société australienne FleetPartners < FPR.AX >> a rejeté l’offre publique d’achat de SG Fleet Topco, d’un montant de 760,3 millions de dollars australiens (536,85 millions de dollars), et examine actuellement une offre plus élevée de la société canadienne Element Fleet Management < EFN.TO >>, ce qui a propulsé son action à son plus haut niveau depuis huit ans et demi.

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** La société australienne de publicité extérieure oOh!media < OML.AX >> a annoncé avoir accepté d’être rachetée par l’investisseur en infrastructures I Squared Capital dans le cadre d’une transaction de 1,04 milliard de dollars australiens (734,55 millions de dollars), dette comprise.

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Fusions / Acquisitions

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ARCHER AVIATION
6,255 USD NYSE +12,10%
BARRICK MINING
57,030 CAD TSX -6,45%
BOEING CO
232,780 USD NYSE -0,70%
BOWMAN CNSLTNG
42,4200 USD NASDAQ +55,78%
BP
521,300 GBX LSE -0,63%
ELEMNT FLEET MNG
28,750 CAD TSX -5,89%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX +5,83%
JAZZ PHARMACEUTI
256,5200 USD NASDAQ -0,02%
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MARINEMAX
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NEWMONT
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SOCO INTERNATION
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TELEDYNE TECH
690,200 USD NYSE -0,15%
VAREX IMAGING
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VERISK ANALYTICS
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