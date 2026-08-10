Wall Street clôture dans le rouge, surveille la hausse du pétrole

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en légère baisse lundi, quelque peu crispée par une nouvelle hausse des prix du pétrole, sur fond d'attentisme avant la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet.

Le Dow Jones a perdu 0,11%, l'indice Nasdaq 0,32% et l'indice élargi S&P 500 0,06%.

"Les cours du brut ont grimpé tout au long de la séance, atténuant ainsi la force du marché boursier", résument les analystes de Briefing.com.

L'or noir s'est envolé de près de 5% lundi, poussé par les craintes d'une impasse diplomatique entre Washington et Téhéran, qui formulent des conditions divergentes pour débloquer le très stratégique détroit d'Ormuz.

Suivant la dynamique du pétrole, les taux obligataires se sont tendus. Vers 20H40 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans évoluait autour de 4,70%, contre 4,65% à la clôture vendredi.

Une partie des investisseurs tentent toutefois "d'ignorer la situation dans le Golfe", estime auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Ils préfèrent selon lui se concentrer sur la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de juillet, suivi de celui des prix à la production (PPI) jeudi.

Les marchés anticipent un léger ralentissement de l'inflation, alors que le marché de l'emploi américain a récemment montré des signes de faiblesse.

Si un tel scénario se confirme, il "renforcerait l'idée que la Fed (la banque centrale américaine, ndlr) peut se permettre de rester patiente" avant de relever ses taux, estime Daniela Hathorn, analyste pour Capital.com.

Pour l'heure, les opérateurs restent divisés, près de la moitié continuant de miser sur une baisse des taux dès septembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

En théorie, Wall Street privilégie un environnement monétaire accommodant, favorable à la croissance des entreprises et aux investissements.

Côté entreprises, "l'actualité est peu abondante", remarquent les experts de Briefing.com.

Intel a trébuché (-4,06% à 97,52 dollars) après avoir dévoilé son intention de lever 15 milliards de dollars via l'émission de nouvelles actions. L'entreprise prévoit d'utiliser la somme récoltée pour de nouveaux investissements, mais aussi ses dépenses courantes.

Le spécialiste des puces Nvidia a perdu 2,86% à 217,55 dollars sur des informations de presse selon lesquelles il souhaiterait s'associer à quelques-uns des géants financiers de Wall Street - dont Apollo Global, Blackstone ou Goldman Sachs - pour un plan d'investissement de 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Le constructeur aéronautique Boeing (-0,70% à 232,78 dollars) a terminé dans le rouge après avoir annoncé lundi cédé ses projets de taxis volants et deux autres technologies à la jeune entreprise Archer Aviation, en échange d'une entrée à son capital. Le titre Archer a, lui, gagné 11,90% à 6,26 dollars.

Comme à son habitude, le secteur de l'énergie a profité de la progression des prix du brut, à l'instar de Chevron (+4,49%), ExxonMobil (+4,40%) ou ConocoPhillips (+4,64%).

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