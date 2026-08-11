La SEC conclut un accord à l'amiable concernant des accusations de fraude liée à la vente d'actions avant introduction en bourse impliquant SpaceX et Klarna

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* La SEC accuse Adit d’avoir utilisé les fonds de ses clients pour acheter des actions avant leur introduction en bourse à des prix majorés

* Adit accepte une ordonnance de consentement prévoyant la restitution des gains indus et une amende civile, indique la SEC

* Le directeur des investissements d’Adit explique qu’il a choisi de transiger car une contestation n’apporterait aucun avantage ni à lui ni aux investisseurs

* Les transactions pré-introduction en bourse se multiplient, les entreprises restant plus longtemps privées

par Christian Martinez et Isla Binnie

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a annoncé lundi avoir conclu un accord à l’amiable concernant des accusations de fraude portées contre Adit Ventures Management, son fondateur et trois associés, dans le cadre d’investissements pré-introduction en bourse dans des sociétés telles que Klarna KLAR.N et SpaceX SPCX.O , a indiqué l’agence dans un communiqué.

La SEC a allégué que le conseiller en investissement avait eu recours à des « allégations et promesses mensongères » pour solliciter des investissements dans des fonds gérés par Adit et avait utilisé l’argent des clients au profit de la société, notamment en contractant des prêts non garantis à des conditions avantageuses sans en informer ses clients.

Adit Ventures, sans reconnaître le bien-fondé des allégations, a accepté une ordonnance par consentement qui prévoit le versement d’une restitution des gains indus et d’une amende civile, a précisé la SEC. Cette ordonnance doit encore être approuvée par un juge fédéral. Eric Munson, directeur des investissements et fondateur d’Adit Ventures, a nié les accusations dans un communiqué. La demande d’actions sur les marchés privés, qui ne sont pas soumis au même contrôle que les bourses publiques, augmente à mesure que les entreprises gagnent en taille et en notoriété avant leur introduction en bourse. Des investisseurs ont acheté ce qu’ils croyaient être des actions de SpaceX par le biais de montages exceptionnellement complexes avant son introduction en bourse très médiatisée cette année, laissant certains dans l’incertitude quant à la nature exacte de leurs avoirs.

La plainte de la SEC indique que M. Munson avait sollicité un investisseur en affirmant à tort qu’un fonds détenait des actions d’une société privée en phase de pré-introduction en bourse. L’agence a également allégué que les défendeurs avaient acheté des actions avant l’introduction en bourse, puis avaient fait en sorte que les fonds de leurs clients achètent ces mêmes actions à un prix plus élevé, en présentant de manière trompeuse leur coût réel.

Dans sa déclaration, M. Munson a déclaré: « Je tiens à être très clair: j’ai tenu mes engagements envers mes investisseurs, et je rejette totalement ces allégations. » Il a ajouté: « Je choisis de régler cette affaire à l’amiable car la contester n’apporterait aucun avantage ni à moi-même ni aux investisseurs que j’ai passés ma vie professionnelle à servir. »

La SEC n’a pas souhaité faire d’autres commentaires. En décembre dernier, un gestionnaire d’investissement new-yorkais a été mis en examen pour avoir prétendument promis à ses clients une « exposition » à des actions non cotées du fabricant de drones Anduril Industries , levant ainsi des millions de dollars alors qu’il n’avait aucun accès aux titres de la société. Trois responsables commerciaux avaient été arrêtés en février précédent suite à des accusations portées par le district est de New York concernant un présumé stratagème de fraude pré-introduction en bourse. La société d’intelligence artificielle Anthropic a déclaré plus tôt cette année qu’elle avait connaissance de fonds d’investissement prétendant offrir un accès indirect à ses actions , et qu’elle souhaitait « contribuer à protéger les particuliers contre d’éventuels transferts non valides ou des fraudes à l’investissement ». La start-up a précisé que toute vente ou tout transfert de ses actions n’ayant pas été approuvé par son conseil d’administration était nul, et que toute offre d’investissement dans ses tours de table passés ou futurs par le biais de sociétés à vocation spécifique était interdite.