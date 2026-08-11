JPMorgan va maintenir son rythme de recrutement en Asie après une croissance de plus de 20 % de sa banque d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui et Rae Wee

JPMorgan Chase JPM.N poursuivra ses embauches en Asie-Pacifique à un rythme similaire en 2027, après que le chiffre d’affaires de sa banque d’entreprise dans la région a progressé de bien plus de 20 % cette année, ont déclaré ses responsables régionaux à Reuters.

La banque américaine est sur le point d’achever une augmentation d’environ 15 % de ses effectifs dans la banque d’entreprise en Asie-Pacifique cette année, après avoir renforcé son équipe de 20 % en 2025, ont déclaré Oliver Brinkmann et Kerwin Clayton lors d’un entretien dans les locaux de JPMorgan à Singapour.

Selon ces dirigeants, ces recrutements concerneront les équipes au service des moyennes et grandes entreprises, de l’économie de l’innovation, des institutions financières et des institutions financières non bancaires.

« Nous avons l’intention de poursuivre les embauches à un rythme similaire en 2027 », a déclaré M. Clayton. « Cela concerne l’ensemble de nos activités. Les besoins varient d’un pays à l’autre dans la région, mais cette dynamique s’observe dans de nombreux pays. »

L'activité de banque d'entreprise de JPMorgan en Asie-Pacifique a enregistré une croissance bien supérieure à 20 % depuis le début de l'année, soutenue par l'expansion à l'étranger des entreprises asiatiques et la hausse des investissements dans l'intelligence artificielle, les centres de données et les chaînes d'approvisionnement.

« Cette année, la croissance est encore plus forte », a déclaré M. Brinkmann. « Elle dépasse largement les 20 % dans toute la région Asie-Pacifique et dans tous les secteurs. »

Des marchés tels que Taïwan, la Corée du Sud, la Chine et l’Australie ont dépassé ces taux de croissance, ont indiqué les dirigeants.

L’Asie du Sud-Est affiche une croissance supérieure à 20 %, la Malaisie bénéficiant d’investissements étrangers liés à l’IA et aux centres de données, tandis que Singapour joue le rôle de plaque tournante régionale, a expliqué M. Brinkmann.

« Nous recevons de nombreuses demandes concernant le financement de centres de données ou de GPU », a-t-il déclaré. « L’activité est vraiment très intense. Le marché est très dynamique. » Les GPU, ou processeurs graphiques, sont des puces largement utilisées pour faire fonctionner les systèmes d’IA.

JPMorgan consacre également davantage de capitaux au financement du commerce international et au financement du fonds de roulement, ce qui aide les entreprises à régler leurs achats de marchandises transitant par les frontières, alors que les échanges commerciaux au sein de l’Asie s’intensifient et que la banque développe son activité de financement du commerce international.