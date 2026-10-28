((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités: Wendy's; Nouveautés: MGM Resorts, Rho Nutrition et Airbus)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 20 h 00 GMT:

** Le directeur financier d'Airbus a déclaré que les discussions avec les autorités européennes de la concurrence concernant le projet de fusion des activités satellites du groupe aérospatial européen avec celles de l'italien Leonardo et du français Thales étaient constructives, mais qu'elles n'avaient pas encore abouti. nS8N44G029

** Rho Nutrition, un fabricant de compléments alimentaires liquides et de vitamines, étudie une cession qui pourrait valoriser la société à plus de 500 millions de dollars, selon des sources proches du dossier. nL6N46D1JK

** Le milliardaire Nelson Peltz et plusieurs partenaires ont proposé de racheter la chaîne de hamburgers Wendy's WEN.O pour 1,4 milliard de dollars, estimant que cette chaîne de restauration rapide en difficulté avait besoin d'un redressement qui serait mieux mené à bien à l'abri des regards du public. nL6N46E0S8

** MGM Resorts International MGM.N a déclaré avoir modifié son accord de vote existant avec People Inc PPLI.O après que l’investisseur eut retiré sa proposition, annoncée précédemment, d’acquérir l’opérateur de casinos. nL3N46E1L2

** Le groupe australien Macquarie MQG.AX a indiqué que sa branche d’investissement avait accepté d’acheter des participations dans les sociétés sud-coréennes Gabia 079940.KQ et KINX 093320.KQ auprès de leurs principaux actionnaires, à respectivement 53.000 wons et 190.000 wons par action, pour un montant total non divulgué. nL3N46E0WG

** GE Vernova GEV.N a annoncé qu’elle allait racheter le fabricant d’équipements pour réseaux haute tension Trench Group dans le cadre d’une transaction de 9 milliards de dollars auprès de la société d’investissement Triton Partners, et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour la troisième fois consécutive. nL3N46E0ZO

** Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé avoir acquis une participation de 25 % dans 26 concessions d’exploration offshore exploitées par Chevron

CVX.N aux États-Unis. La valeur de la transaction n’a pas été divulguée. nFWN46D1XC

** Le gestionnaire mondial d’actifs alternatifs TPG TPG.O est en pourparlers pour racheter le groupe britannique de centres de données Ark à Elliott Investment Management pour une valorisation d’environ 5 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

nL6N46E09H

** Ares Capital ARCC.O a annoncé mardi qu’il allait acquérir MidCap Financial Investment MFIC.O , filiale d’Apollo, dans le cadre d’une opération combinant actions et numéraire, pour une valeur d’entreprise d’environ 2,6 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne. nL3N46D0YQ

** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a déclaré avoir reçu une quatrième offre améliorée de 2,24 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars) de la part de la société de capital-investissement Warburg Pincus, ce qui a propulsé l’action du promoteur immobilier à son plus haut niveau depuis dix mois. nL3N46D295

** Intel INTC.O a accepté d’acquérir la société israélienne de logiciels d’informatique quantique Classiq pour environ 2,3 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N46D139