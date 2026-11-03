OFFRE DU MATIN EN EUROPE-On peut toujours rêver d'une journée tranquille avant les élections de mi-mandat aux États-Unis…

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - Un point sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Désolé de vous décevoir si vous espériez un peu de calme avant la tempête. Alors que le scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis est sur le point de débuter, la séance aurait pu être calme si le secteur de l’IA n’avait pas de nouveau cédé.

Les fournisseurs de matériel technologique ont chuté mardi sur les marchés asiatiques, entraînant l'indice MSCI le plus large des actions régionales hors Japon .MISX00000PUS à la baisse de 1,4 %, à son plus bas niveau depuis une semaine et demie.

En tête des baisses, on note un recul allant jusqu’à 4,1 % des actions sud-coréennes .KS11 et une chute de 3,6 % des actions taïwanaises .TWII , qui sont en passe de confirmer une correction technique après avoir vu leurs pertes s’étendre à 13,3 % par rapport à leur plus haut historique atteint début octobre.

Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont légèrement reculé pour la quatrième journée consécutive, en baisse de 0,1 %, tandis que les marchés japonais étaient fermés pour cause de jour férié.

En début de séance en Europe, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 ont reculé de 0,9 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont glissé de 0,8 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont perdu 0,2 %.

Les actions australiennes .AXJO ont fait figure d’exception par rapport à la tendance régionale, progressant de 0,3 %, tandis que le dollar australien a reculé de 0,2 % après que la Banque centrale d’Australie a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,85 %, son plus haut niveau depuis près de deux décennies, à l’issue d’un vote serré (six voix contre trois). Certains analystes estiment que la banque centrale a terminé ses hausses pour l’instant, après avoir relevé ses taux de 125 points de base cette année.

L'action Apple AAPL.O a prolongé sa baisse, reculant de 2,8 % en après-bourse après que le fabricant d'iPhone a annoncé lundi des prévisions de marges brutes en baisse pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi que des prévisions de croissance du chiffre d'affaires des services nettement inférieures aux attentes de Wall Street.

Les cours du pétrole se sont stabilisés après une baisse lundi, le Brent LCOc1 s’affichant en hausse de 0,4 % à 105,19 dollars lors des échanges asiatiques, les investisseurs évaluant l’état d’avancement des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran. Les États-Unis ont mené des frappes sur l’île iranienne de Qeshm dans le détroit d’Ormuz, a déclaré lundi un responsable américain à Reuters, confirmant ainsi une information publiée plus tôt par le Wall Street Journal.

Le scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis débute également mardi dans la journée. Les sondages donnent les démocrates favoris pour remporter la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée .

Les sites de marchés prédictifs Polymarket et Kalshi attribuent actuellement respectivement 77 % et 76 % de probabilités que les démocrates contrôlent le Sénat, mais après s'être trompés lors de l'élection présidentielle brésilienne, les traders se montrent un peu plus méfiants cette fois-ci.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce mardi:

Résultats des entreprises européennes:

Associated British Foods ABF.L , Lufthansa LHAG.DE , Geberit GEBN.S , Koninklijke Philips PHG.AS , Bayer

BAYGn.DE , Ferrari RACE.MI , Intesa Sanpaolo ISP.MI , Raiffeisen Bank International RBIV.VI

Résultats des entreprises nord-américaines:

AMD AMD.O , Amgen AMGN.O , Shopify SHOP.TO , Pfizer

PFE.N , Thomson Reuters TRI.TO

Événements économiques:

France: solde budgétaire de septembre

Adjudications de dette:

Allemagne: dette d'État à 5 ans

Royaume-Uni: dette d'État à 10 ans