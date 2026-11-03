 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OFFRE DU MATIN EN EUROPE-On peut toujours rêver d'une journée tranquille avant les élections de mi-mandat aux États-Unis…
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 06:30

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - Un point sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Désolé de vous décevoir si vous espériez un peu de calme avant la tempête. Alors que le scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis est sur le point de débuter, la séance aurait pu être calme si le secteur de l’IA n’avait pas de nouveau cédé.

Les fournisseurs de matériel technologique ont chuté mardi sur les marchés asiatiques, entraînant l'indice MSCI le plus large des actions régionales hors Japon .MISX00000PUS à la baisse de 1,4 %, à son plus bas niveau depuis une semaine et demie.

En tête des baisses, on note un recul allant jusqu’à 4,1 % des actions sud-coréennes .KS11 et une chute de 3,6 % des actions taïwanaises .TWII , qui sont en passe de confirmer une correction technique après avoir vu leurs pertes s’étendre à 13,3 % par rapport à leur plus haut historique atteint début octobre.

Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont légèrement reculé pour la quatrième journée consécutive, en baisse de 0,1 %, tandis que les marchés japonais étaient fermés pour cause de jour férié.

En début de séance en Europe, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 ont reculé de 0,9 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont glissé de 0,8 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont perdu 0,2 %.

Les actions australiennes .AXJO ont fait figure d’exception par rapport à la tendance régionale, progressant de 0,3 %, tandis que le dollar australien a reculé de 0,2 % après que la Banque centrale d’Australie a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à 4,85 %, son plus haut niveau depuis près de deux décennies, à l’issue d’un vote serré (six voix contre trois). Certains analystes estiment que la banque centrale a terminé ses hausses pour l’instant, après avoir relevé ses taux de 125 points de base cette année.

L'action Apple AAPL.O a prolongé sa baisse, reculant de 2,8 % en après-bourse après que le fabricant d'iPhone a annoncé lundi des prévisions de marges brutes en baisse pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire, ainsi que des prévisions de croissance du chiffre d'affaires des services nettement inférieures aux attentes de Wall Street.

Les cours du pétrole se sont stabilisés après une baisse lundi, le Brent LCOc1 s’affichant en hausse de 0,4 % à 105,19 dollars lors des échanges asiatiques, les investisseurs évaluant l’état d’avancement des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran. Les États-Unis ont mené des frappes sur l’île iranienne de Qeshm dans le détroit d’Ormuz, a déclaré lundi un responsable américain à Reuters, confirmant ainsi une information publiée plus tôt par le Wall Street Journal.

Le scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis débute également mardi dans la journée. Les sondages donnent les démocrates favoris pour remporter la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée .

Les sites de marchés prédictifs Polymarket et Kalshi attribuent actuellement respectivement 77 % et 76 % de probabilités que les démocrates contrôlent le Sénat, mais après s'être trompés lors de l'élection présidentielle brésilienne, les traders se montrent un peu plus méfiants cette fois-ci.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce mardi:

Résultats des entreprises européennes:

Associated British Foods ABF.L , Lufthansa LHAG.DE , Geberit GEBN.S , Koninklijke Philips PHG.AS , Bayer

BAYGn.DE , Ferrari RACE.MI , Intesa Sanpaolo ISP.MI , Raiffeisen Bank International RBIV.VI

Résultats des entreprises nord-américaines:

AMD AMD.O , Amgen AMGN.O , Shopify SHOP.TO , Pfizer

PFE.N , Thomson Reuters TRI.TO

Événements économiques:

France: solde budgétaire de septembre

Adjudications de dette:

Allemagne: dette d'État à 5 ans

Royaume-Uni: dette d'État à 10 ans

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
466,8400 USD NASDAQ -7,52%
AMGEN
465,4500 USD NASDAQ -0,12%
APPLE
338,3200 USD NASDAQ -1,83%
ASSOCIAT BRIT FO
1 950,250 GBX LSE +1,44%
BAYER
50,020 EUR XETRA -1,11%
DT LUFTHANSA
7,468 EUR XETRA +4,13%
EUR/USD SPOT
1,1195 USD Six - Forex 1 +0,05%
FERRARI
358,950 EUR MIL +1,08%
FTSE 100
10 761,33 Pts FTSE Indices +0,29%
GEBERIT
589,000 CHF Swiss EBS Stocks +2,51%
INTESA SANPAOLO
5,953 EUR MIL +1,09%
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
24,520 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
NASDAQ Composite
25 164,32 Pts Index Ex -1,07%
Or
3 919,30 USD Six - Forex 1 -0,70%
PFIZER
30,710 USD NYSE +0,67%
Pétrole Brent
105,80 USD Ice Europ +1,42%
Pétrole WTI
97,48 USD Ice Europ +1,24%
RAIFF BANK INT
56,950 EUR LSE Intl +1,33%
S&P 500 INDEX
7 541,40 Pts CBOE -0,51%
SHOPIFY RG-A
217,640 CAD TSX -1,24%
TAIEX
43 307,54 Pts Six - Forex 1 -3,59%
THOMSON REUTERS
170,410 CAD TSX +3,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.11.2026 06:33 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * COFACE ... Lire la suite

  • Un nouveau MacBook Pro M6 exposé lors d'un événement promotionnel à Los Angeles, le 28 octobre 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )
    Apple prévoit une croissance ralentie et une marge rognée par la flambée de la mémoire
    information fournie par AFP 03.11.2026 05:12 

    Apple a prévu lundi un ralentissement de sa croissance pour la période des fêtes, entre 7 et 10%, et une marge rognée par la flambée du prix des puces mémoire, malgré un trimestre de juillet-septembre record, porté par l'iPhone. Après l'annonce de ces prévisions, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 02/11/2026
    Top 5 IA du 02/11/2026
    information fournie par Libertify 03.11.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, Apple, Safran, Thales, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Des poubelles et des pancartes devant le lycée Saint-Sernin à Toulouse, le 2 novembre 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Nouvel appel à bloquer facs et lycées, avec la grève de jeudi en ligne de mire
    information fournie par AFP 03.11.2026 02:25 

    Décidées à "ne rien lâcher" face aux annonces du gouvernement jugées insuffisantes, les organisations de jeunesse appellent à des blocages massifs des facs et lycées mardi, avant de rejoindre la mobilisation interprofessionnelle nationale de jeudi sur le pouvoir ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,77 +1,39%
2CRSI
13,57 -38,09%
Or
3 918,84 -0,71%
ALSTOM
11,685 -26,09%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank