OCEASOFT : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ET AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 10 DECEMBRE 2019

Montpellier, le 11 décembre 2019 - Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, publie l'information relative au nombre total d'actions composant son capital social et au nombre total de droits de vote au 10 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables 10 décembre 2019 3 694 625 3 701 461 3 701 461

A propos d'Oceasoft :

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertises suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.

En 2018, la société a réalisé 8,1 M€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l'international.

Libellé : OCEASOFT

Code ISIN : FR0012407096

Code mnémonique : ALOCA

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter : www.oceasoft.com/fr/

Contacts Oceasoft

Oceasoft

Laurent ROUSSEAU - DG

Tél : 04 99 13 67 30

l.rousseau@oceasoft.com

Oceasoft

Nicolas MOURET - Directeur général adjoint

Tél : 04 99 13 67 30

n.mouret@oceasoft.com ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 79

clesage@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse

Tél. 01 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr